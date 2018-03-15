米其林加持一位難求 這些餐廳都說不會漲

（中央社記者江明晏台北15日電）首屆台北米其林指南出爐，唯一摘三星的君品酒店中餐廳「頤宮」，及二星的喜來登請客樓目前訂席至3月底前全滿，面對外界擔憂「米其林光環加持後就漲價」，2家餐廳均表示不會。

首屆台北米其林指南昨天出爐，共有20家餐廳摘星，君品酒店頤宮中餐廳是全台唯一獲得三星的餐廳，君品和觀光股雲品同屬雲朗集團。

奪得米其林二星則有2家，分別是祥雲龍吟、寒舍旗下台北喜來登飯店的請客樓，一星則有17家餐廳，包括亞都麗緻旗下台北亞都麗緻飯店內的「天香樓」等。

台北米其林指南消息一出，唯一獲得三星加持的「頤宮」櫃台訂位電話接到手軟，雲品回應表示，頤宮訂位目前至3月底前都客滿，甚至有民眾已預約小年夜當天訂位。