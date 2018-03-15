中共黨刊：對台工作要耐心細緻 未提武統

（中央社記者邱國強北京15日電）中共中央求是雜誌今天發表文章提到，在對台工作上，熨平心理創傷、解決現實問題需要親情和時間，中國需要秉持「兩岸一家親」理念，「耐心細緻、持之以恆地做台灣人民工作」。

長篇文章署名「中共中央台辦（中國國台辦）理論學習中心組」，以「習近平總書記對台工作重要思想引領新時代對台工作」為題，共羅列9個需要「學習、領會、貫徹」的堅持，但隻字未提「武統」。

文章提到要堅持「和平統一、一國兩制」方針，促進「兩岸同胞心靈契合」。並引述中共總書記習近平曾提過的「和平統一、一國兩制是我們解決台灣問題的基本方針」、「一國兩制」是能「充分照顧到台灣同胞利益的安排」等說法。