中共黨刊：對台工作要耐心細緻 未提武統

（中央社記者邱國強北京15日電）中共中央求是雜誌今天發表文章提到，在對台工作上，熨平心理創傷、解決現實問題需要親情和時間，中國需要秉持「兩岸一家親」理念，「耐心細緻、持之以恆地做台灣人民工作」。
長篇文章署名「中共中央台辦（中國國台辦）理論學習中心組」，以「習近平總書記對台工作重要思想引領新時代對台工作」為題，共羅列9個需要「學習、領會、貫徹」的堅持，但隻字未提「武統」。
文章提到要堅持「和平統一、一國兩制」方針，促進「兩岸同胞心靈契合」。並引述中共總書記習近平曾提過的「和平統一、一國兩制是我們解決台灣問題的基本方針」、「一國兩制」是能「充分照顧到台灣同胞利益的安排」等說法。
9個堅持中，較軟性的訴求還包括堅持「兩岸關係和平發展的正確道路，扎實推進祖國和平統一進程」；堅持「持續深化兩岸經濟社會融合發展，推動構建『兩岸命運共同體』」；堅持踐行「兩岸一家親」理念，「持之以恆做台灣人民工作」等。
其中，在提到堅持踐行「兩岸一家親」理念時，文章除引述習近平先前提過的相關軟性說法外，還聲稱熨平心理創傷、解決現實問題需要親情和時間，中國需要秉持「兩岸一家親」理念，「耐心細緻、持之以恆地做台灣人民工作」。「我們尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式，願意認真聽取各方意見」。
對台獨主張，這篇文章仍以堅持「反對和遏制台獨，積極防範化解台海重大風險」回應。
內容除重提習近平的「六個任何」外，並指中國要「堅持底線思維，增強憂患意識，保持高度警覺」，「絕不容忍法理台獨分裂行徑，絕不坐視漸進台獨侵蝕和平統一的基礎，堅決反對外部勢力在台海興風作浪」等。
文章還說，「習近平對台工作重要思想」源自習近平「豐富的對台工作實踐」。在福建、浙江、上海工作及任職中央期間，他與台灣各界人士、台商等多有接觸，「對台灣問題歷史經緯和島內社情民意有深入體察研究」，也對港澳主權轉移以來的「一國兩制」實踐有全面深刻總結。（編輯：馮昭）1070315