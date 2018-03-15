豐原慈濟宮志編修完成　17日舉辦發表會

管理委員會指出，豐原慈濟宮的歷史淵遠流長，且其宮廟肇建的緣源，更是與先民開發葫蘆墩圳，以及墾殖北台中盆地的歷史，息息相關且密不可分；近三百年來豐原慈濟宮媽祖一直庇祐著大豐原地區居民，是地區信眾最虔誠的信仰中心。百年前豐原仕紳、櫟社文人張麗俊於1917 年主持豐原慈濟宮「大正重修」，更將豐原慈濟宮進一步打造成一座集全台灣日治時期名工巧匠的藝術殿堂。

「宮志」是一座宮廟及其信眾之於信仰、祀典、節慶等活動的歷史紀錄與文化承載。曾有大學建築系教授在參觀完後，對豐原慈濟宮的建築藝術文化上的成就，以及整體的維護給予高度的肯定，評為全台灣保留有日治時期台灣傳統宮廟建築藝術的前三名廟宇。

豐原慈濟宮宛如一座完整收藏，有日治時期各台灣傳統建築工藝、裝飾藝術之名師、名匠的國寶級作品博物館；同時在歷屆管理委員會歷年來悉心齊力的維護之下，各項文物得以妥善保存至今，這也是豐原慈濟宮以及歷屆管理委員會委員們，貢獻給台灣人民的一座保存著珍貴歷史文物的藝術殿堂。

▲主委鄭文鑫帶領編修「宮志」完成，將豐原慈濟宮珍貴的文化資產，做有系統地整理、研究。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.15）

主委鄭文鑫表示，有感豐原慈濟宮在地區民眾的信仰地位，以及其所擁有的藝術文化資產，在台灣近代史上的重要份量，而藉十年一編修「豐原慈濟宮志」的機會，除了要將豐原媽祖的靈威遐邇、庇祐鄉民的顯赫神蹟，以及豐原慈濟宮顯揚聖母懿德所舉辦的諸多厚生福利事宜，詳加紀錄與介紹外；同時更將豐原慈濟宮豐富珍貴的文化資產，做有系統地整理、研究後，成果一併介紹、紀錄，以誌百年之流傳。