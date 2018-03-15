NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈豐原慈濟宮志編修完成　週六發表台港公司與離岸風電產業　簽意向書天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
地方

豐原慈濟宮志編修完成　17日舉辦發表會

記者黃玿琮／台中報導2018/03/15 21:28
▲豐原慈濟宮是大豐原地區信眾的信仰中心，香火鼎盛。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.15）
▲豐原慈濟宮是大豐原地區信眾的信仰中心，香火鼎盛。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.15）

豐原慈濟宮管理委員會從去（106）年春節後，展開「宮志」編修各項作業，現已完成「豐原慈濟宮志」的編修；主委鄭文鑫表示，訂於3月17日（週六）舉辦慶祝文昌帝君聖誕、考生祈福三獻禮儀式，以及「豐原慈濟宮志」發表會。

管理委員會指出，豐原慈濟宮的歷史淵遠流長，且其宮廟肇建的緣源，更是與先民開發葫蘆墩圳，以及墾殖北台中盆地的歷史，息息相關且密不可分；近三百年來豐原慈濟宮媽祖一直庇祐著大豐原地區居民，是地區信眾最虔誠的信仰中心。百年前豐原仕紳、櫟社文人張麗俊於1917 年主持豐原慈濟宮「大正重修」，更將豐原慈濟宮進一步打造成一座集全台灣日治時期名工巧匠的藝術殿堂。

「宮志」是一座宮廟及其信眾之於信仰、祀典、節慶等活動的歷史紀錄與文化承載。曾有大學建築系教授在參觀完後，對豐原慈濟宮的建築藝術文化上的成就，以及整體的維護給予高度的肯定，評為全台灣保留有日治時期台灣傳統宮廟建築藝術的前三名廟宇。

豐原慈濟宮宛如一座完整收藏，有日治時期各台灣傳統建築工藝、裝飾藝術之名師、名匠的國寶級作品博物館；同時在歷屆管理委員會歷年來悉心齊力的維護之下，各項文物得以妥善保存至今，這也是豐原慈濟宮以及歷屆管理委員會委員們，貢獻給台灣人民的一座保存著珍貴歷史文物的藝術殿堂。

▲主委鄭文鑫帶領編修「宮志」完成，將豐原慈濟宮珍貴的文化資產，做有系統地整理、研究。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.15）

主委鄭文鑫表示，有感豐原慈濟宮在地區民眾的信仰地位，以及其所擁有的藝術文化資產，在台灣近代史上的重要份量，而藉十年一編修「豐原慈濟宮志」的機會，除了要將豐原媽祖的靈威遐邇、庇祐鄉民的顯赫神蹟，以及豐原慈濟宮顯揚聖母懿德所舉辦的諸多厚生福利事宜，詳加紀錄與介紹外；同時更將豐原慈濟宮豐富珍貴的文化資產，做有系統地整理、研究後，成果一併介紹、紀錄，以誌百年之流傳。

關鍵字豐原慈濟宮媽祖宮志祈福三獻禮
台港公司與離岸風電產業　簽意向書

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan