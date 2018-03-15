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台行動網購普及近65% 五大APP獲青睞

中央社2018/03/15 13:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）行動網購越來越普及。MIC調查顯示，64.9%台灣網友曾以智慧型手機或平板電腦路購物，包括蝦皮購物、momo購物網、Yahoo購物中心、露天拍賣與PChome24H等5款行動購物APP獲青睞。

資策會產業情報研究所（MIC）針對消費者網購行為進行大調查，64.9%台灣網友曾以智慧型手機或平板電腦透過網路購物。其中會使用PC與行動的跨螢幕網購者，無論是消費頻率或金額，均比單從PC網購的消費者更高。

跨螢幕網購者每月消費頻率約2.4次，每次消費金額約新台幣1147元；PC網購者每月網購頻率約1.4次，每次消費金額1023元。

MIC資深產業分析師張筱祺表示，網友跨螢幕消費有助促進更多網購交易，業者如何進行跨螢幕布局與整合優化，仍是當前重要課題之一。

從APP應用來看，MIC調查顯示，台灣網購族透過行動網頁購物比例超過使用購物APP，不過平均每人擁有3個購物APP，下載率前5名依序是蝦皮購物（39.1%）、momo購物網（21.8%）、Yahoo購物中心（19.4%）、露天拍賣（17.8%）與PChome24H（17.8%），同時也有21.9%網購族未下載任何購物APP。

張筱祺表示，APP類型眾多，但手機容量有限制，網友裝載購物APP的數量也因此有上限。現階段已不適合盲目開發購物APP，若成效不彰也可評估退場機制，相較之下，廠商可結合行動介面功能、行動廣告刺激，促成更多跨螢幕網購消費。

從行動網購環境來看，MIC調查指出，網購族最常行動購物的場景包括臥室／書房（37.7%），其次依序是客廳（25.5%）、公司／學校（23%）、等候時間（12.3%）與搭乘大眾交通工具期間（10.2%）。

張筱祺表示，較常行動購物場景的前3位皆屬非行動環境，顯示行動商務碎片化現象並未明顯反映在購物行為，因為破碎的是訊息點而非購物點，未來行動商務將延伸到智慧商務，預期家庭與企業／學校，將會是比商家、交通工具等更具開發潛力的智慧購物場景。（編輯：林孟汝）1070315

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