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台灣港務公司與離岸風電產業　簽署合資意向書

記者黃守作／高雄報導2018/03/15 21:27
▲台灣港務公司與離岸風電產業共同簽署合資意向書，由港務公司總經理郭添貴(左3)等人代表簽約。(圖／記者黃守作攝，2018.03.15)
▲台灣港務公司與離岸風電產業共同簽署合資意向書，由港務公司總經理郭添貴(左3)等人代表簽約。(圖／記者黃守作攝，2018.03.15)

台灣港務公司於15日上午，在台歐風電產業國際高峰會，與離岸風電產業共同簽署合資意向書，以共同合作培訓風電人才。

台灣港務公司與離岸風電產業共同簽署合資意向書儀式，是由港務公司總經理郭添貴主持，在與會的國內外產官學研等各界人士見證下，由台灣港務公司總經理郭添貴、台電公司總經理鍾炳利、台英風電公司總經理蔡明格、中鋼公司執行副總經理王錫欽、台船公司總經理曾國正及上緯新能源公司董事長蔡朝陽等共同簽署，預計將於今(107)年7月在台中港區合資設立台灣風能訓練公司，以建置符合國際規範的GWO風電安全訓練中心，提供國內外風電產業人才培訓服務，為國內離岸風電產業發展奠定根基。

台灣港務公司總經理郭添貴表示，為配合政府離岸風力發電綠色能源產業發展政策，提供國內離岸風電產業所需之人員安全培訓服務，乃共同簽署台灣風能訓練公司合資意向書，宣示將攜手合作，共同致力台灣風能產業人才培訓，為國內離岸風電人才培育發展共盡心力。

郭添貴指出，該公司身為國營企業，積極配合推動政府綠能發展政策責無旁貸，援引國內外主要風場開發商及風機製造商需求，凡欲前往海上風場從事施工或運維人員，均須接受GWO或同等級之五大安全訓練，始得進行相關作業，而台灣目前尚未設置有符合國際規範之訓練中心，因而預計於今年7月在台中港區合資設立台灣風能訓練公司，共同合作致力風電產業人才在地化培育工作。 

關鍵字高雄台灣港務公司離岸風電
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