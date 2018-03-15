台灣港務公司與離岸風電產業　簽署合資意向書

台灣港務公司於15日上午，在台歐風電產業國際高峰會，與離岸風電產業共同簽署合資意向書，以共同合作培訓風電人才。

台灣港務公司與離岸風電產業共同簽署合資意向書儀式，是由港務公司總經理郭添貴主持，在與會的國內外產官學研等各界人士見證下，由台灣港務公司總經理郭添貴、台電公司總經理鍾炳利、台英風電公司總經理蔡明格、中鋼公司執行副總經理王錫欽、台船公司總經理曾國正及上緯新能源公司董事長蔡朝陽等共同簽署，預計將於今(107)年7月在台中港區合資設立台灣風能訓練公司，以建置符合國際規範的GWO風電安全訓練中心，提供國內外風電產業人才培訓服務，為國內離岸風電產業發展奠定根基。