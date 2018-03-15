陳飛龍：台灣飲食文化具足夠影響力

除了麵食、冷凍麵團外，陳飛龍指出，漢餅的製作是台灣非常珍貴的飲食文，南僑要成為解決問題的提供者，近幾年開始積極推廣漢餅文化，集結台灣北中南知名漢餅店共同將漢餅提升為中華美點的現代價值。

南僑今年將積極拓展海外餐飲市場，餐飲事業點水樓除了台灣及中國大陸持續展店外，也將前往日本投入餐旅事業，日本首家點水樓預計在今年4月開幕，日本頂級飯店7月開幕，兩個據點都是自行購地自建。

（中央社記者韓婷婷台北15日電）南僑食品董事長陳飛龍表示，台灣飲食文化5000年歷史並融合了日本、韓國、歐洲各地元素，現在已有足夠影響力，尤其看好台灣漢餅在全球市場機會，將帶領夥伴打世界盃。

陳飛龍指出，甜點化、個人化的新世代漢餅潮成形後，接下來將鎖定歐美市場，攜手品牌夥伴共同拓展海外市場，長期看好台灣的漢餅在全球市場的影響力。

展望今年，陳飛龍表示，今年有新產線加入加上新市場拓展，將有機會比去年更好。

南僑去年去年營收新台幣171.7億元，稅後淨利9.93億元，每股盈餘(EPS)4.01元，並通過每股擬配發現金股利2.7元，以14日收盤價62.2元計算，現金殖利率4.34%。

去年因金山廠折舊及匯率等因素衝擊，獲利無法創新高；不過法人預估，今年在兩岸餐飲布局、金山廠效益顯現及中國大陸及泰國等營運持續成長，南僑今年營收及獲利有機會挑戰超越2016年，再創新高。(編輯：陳永昌) 1070315