NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈米其林摘星股　雲品、寒舍紅通通台中托嬰中心虐嬰　女星姊姊開的天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

台歐風電高峰會 打造風電產業重鎮

中央社2018/03/15 13:38
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者蘇木春台中15日電）台歐風電產業國際高峰會今天在台中市政府舉辦，邀產、官、學、研近500名代表參與，討論風電產業發展及人才培育議題，會中簽署訓練合資意向書，將打造全台最大風力產業重鎮。

台灣具備良好風場條件，台中與彰化離岸地區為中央規劃，未來重要離岸風力發電風場，行政院計畫以台中港為重件施工碼頭、彰化漁港為運維專用碼頭，共同打造成為風力發電產業園區。

台灣港務公司與台電、台英風電、中鋼、台船及上緯等公司，將合作在台中港建置符合國際規範的風電安全訓練中心，培育在地人才。15日共同舉辦台歐風電產業國際高峰會，討論風電產業發展及人才培育等議題，會中並簽署台灣風能訓練公司合資意向書。

經濟部工業局長呂正華致詞時表示，離岸風電是綠能產業很重要的項目，行政院在民國106年8月核定風力發電四年計畫，經濟部會以先示範、次潛力、後區塊三階段發展，工業局將協助業者將產業鏈建立，切入國際市場，提升新興風力產業製造能量與附加價值。

台中市副市長林依瑩說，高峰會與國際產、官、學、研代表共同交流，相信對台中發展風力發電有很大幫助，在綠能產業人才的培育部分，市府也將積極協助媒合，邀請台中市大專院校參與，促進資源交流與人才培育合作平台。

台中市經發局長呂曜志表示，台中市陸域風機已設置63座，每年發電量超過3億度，相當可供應8萬戶家庭用電，但目前陸域風場開發漸趨飽和，未來將配合中央政策朝離岸風力發電方向發展，並與台灣港務公司台中分公司將台中港規劃為離岸風電產業園區。

呂曜志說，目前台電公司已簽約承租台中港5A、5B碼頭及後線基地作為風電組裝碼頭，另外，台中港工業專業區的風電產業專區已有永冠公司、永誠亞太公司及新祥貿易公司進駐，作為風力機零組件製造、加工及研發據點。（編輯：李亨山）1070315

台行動網購普及近65% 五...延續千年希望 台日聯手播種小米

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan