台歐風電高峰會 打造風電產業重鎮

台灣港務公司與台電、台英風電、中鋼、台船及上緯等公司，將合作在台中港建置符合國際規範的風電安全訓練中心，培育在地人才。15日共同舉辦台歐風電產業國際高峰會，討論風電產業發展及人才培育等議題，會中並簽署台灣風能訓練公司合資意向書。

台灣具備良好風場條件，台中與彰化離岸地區為中央規劃，未來重要離岸風力發電風場，行政院計畫以台中港為重件施工碼頭、彰化漁港為運維專用碼頭，共同打造成為風力發電產業園區。

（中央社記者蘇木春台中15日電）台歐風電產業國際高峰會今天在台中市政府舉辦，邀產、官、學、研近500名代表參與，討論風電產業發展及人才培育議題，會中簽署訓練合資意向書，將打造全台最大風力產業重鎮。

經濟部工業局長呂正華致詞時表示，離岸風電是綠能產業很重要的項目，行政院在民國106年8月核定風力發電四年計畫，經濟部會以先示範、次潛力、後區塊三階段發展，工業局將協助業者將產業鏈建立，切入國際市場，提升新興風力產業製造能量與附加價值。

台中市副市長林依瑩說，高峰會與國際產、官、學、研代表共同交流，相信對台中發展風力發電有很大幫助，在綠能產業人才的培育部分，市府也將積極協助媒合，邀請台中市大專院校參與，促進資源交流與人才培育合作平台。

台中市經發局長呂曜志表示，台中市陸域風機已設置63座，每年發電量超過3億度，相當可供應8萬戶家庭用電，但目前陸域風場開發漸趨飽和，未來將配合中央政策朝離岸風力發電方向發展，並與台灣港務公司台中分公司將台中港規劃為離岸風電產業園區。

呂曜志說，目前台電公司已簽約承租台中港5A、5B碼頭及後線基地作為風電組裝碼頭，另外，台中港工業專業區的風電產業專區已有永冠公司、永誠亞太公司及新祥貿易公司進駐，作為風力機零組件製造、加工及研發據點。（編輯：李亨山）1070315