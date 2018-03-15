陳菊施政報告 國民黨喻畢業演說

最後還感性的表示，自從美麗島事件與高雄相識，3次市長選舉有幸服務高雄12年，始終戰戰兢兢、如履薄冰；從體制外的反對者轉換成體制內的執政者，她時時刻刻檢視理想的初衷，欣慰的是沒有辜負市民所託，共同寫下12年的驕傲歷史。

陳菊以約一個小時的時間向議會施政報告，她從市府達成「零舉債」說起，談到要續推交通及污水下水道工程等。

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄市長陳菊今天在市議會做施政報告，她說「最後任期，就像百米賽跑的最後十米」會加足馬力，不過受到陳菊可能接任總統府秘書長的傳聞影響，國民黨團形容是陳菊的「畢業演說」。

她說「最後這段任期，就像百米賽跑的最後十米，絕無空閒停下腳步，只能加足馬力、奮勇向前，爭取最好的成績。」

國民黨團在陳菊施政報告後聯合質詢，總召許崑源帶領十餘名議員聚焦陳菊任期是否「做好」、「做滿」是否即將接任總統府秘書長職務、接任時間是否在訪美後。

陳菊表示，很多訊息都是媒體的報導，民進黨高雄市長初選結束，也將進行市議員初選，她有責任輔選，至於外界的不同意見和看法，她都會參考。

市議員黃紹庭續追問是否做滿，陳菊說，現在都沒有討論這些問題。黃紹庭說，陳菊過去口口聲聲說會做好、做滿，是否會做到？他促陳菊百米賽的任期既剩最後十米就應堅持到最後並做好、做滿，同時解決高雄市的債務。

市議員陳美雅問誰來代理市長，陳菊答「目前我是市長，沒有代理市長的問題。」

許崑源鍥而不捨再問「去」、「留」，陳菊表示，這是人生很大的決定。許崑源建議陳菊「趕快上去」，否則已是個「跛腳市長」，還批評陳菊債留高雄，任內舉債新台幣1380億元。

陳菊答覆，她承接前幾任市長約1380億元的債務，任內也還債1208億元。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜全程在市議會旁廳席聆聽陳菊施政報告，他形容陳菊的報告是「畢業演講」。

施政報告被說成「畢業演講」，陳菊受訪表示，每次施政報告都一小時，今年是最後一年任期，反問「難道我有第13年任期嗎？」

相對國民黨的輪番批評，市議會無黨團結聯盟市議員吳益政在質詢期勉，不管陳菊留任或高升，希望她和團隊都為高雄市留下永續發展的生機。

民進黨在後也一字排開聯合質詢，總召張勝富肯定陳菊12年的施政成果，市議員蕭永達說，不管陳菊是否接任總統府秘書長，黨團都祝福和尊重。（編輯：李錫璋）1070315