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中央社

延續千年希望 台日聯手播種小米

中央社2018/03/15 13:39
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台灣在一個世紀前小米種植面積達上萬公頃，目前不到1百公頃。有鑑於日本人曾調查台灣小米，完成台灣第一份小米田野檢索表，台東林管處今天特別邀日本師生，共同復育小米。

行政院農業委員會林務局台東林管處長劉瓊蓮今天上午邀請日本京都龍谷大學師生，一起在台東市國本農場，播下小米，希望讓台灣原生種小米能延續千年。

劉瓊蓮表示，一個世紀前，台灣小米種植面積高達上萬公頃，小米和原住民息息相關，不僅是當時的主食，也是歲時祭儀重要的祭品。目前小米種植面積已不足當時的百分之一，對於小米品種、部落歲時、飲食習慣及生態的改變、影響，難以估計。

劉瓊蓮表示，小米田銳減除了改變部落族人飲食文化，也影響周邊環境生態，過去山林間經常可見山麻雀，及天際間遨翔的熊鷹，都因小米的銳減，食物鏈遭到破壞，變成瀕臨絕種的動物。

劉瓊蓮表示，會邀請日本京都龍谷大學師生共同播種，是因為1941年，日本人貴田武捷調查台灣小米，採集全台200多種小米，選出130多種品系，完成台灣第一份小米田野檢索表，同時紀錄了17種台東小米的性狀與母語，為台東留下珍貴的文史記載。

台東林管處和台東縣永續發展協會目前合作，計畫在排灣族金峰鄉新興部落、布農族崁頂部落、桃源部落，推動多品種小米田的復育，並協助部落發展永續經營的山村綠色經濟，試圖恢復部落生物多樣性的生態環境。（編輯：卞金峰）1070315

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