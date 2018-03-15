延續千年希望 台日聯手播種小米

劉瓊蓮表示，一個世紀前，台灣小米種植面積高達上萬公頃，小米和原住民息息相關，不僅是當時的主食，也是歲時祭儀重要的祭品。目前小米種植面積已不足當時的百分之一，對於小米品種、部落歲時、飲食習慣及生態的改變、影響，難以估計。

（中央社記者盧太城台東縣15日電）台灣在一個世紀前小米種植面積達上萬公頃，目前不到1百公頃。有鑑於日本人曾調查台灣小米，完成台灣第一份小米田野檢索表，台東林管處今天特別邀日本師生，共同復育小米。

劉瓊蓮表示，小米田銳減除了改變部落族人飲食文化，也影響周邊環境生態，過去山林間經常可見山麻雀，及天際間遨翔的熊鷹，都因小米的銳減，食物鏈遭到破壞，變成瀕臨絕種的動物。

劉瓊蓮表示，會邀請日本京都龍谷大學師生共同播種，是因為1941年，日本人貴田武捷調查台灣小米，採集全台200多種小米，選出130多種品系，完成台灣第一份小米田野檢索表，同時紀錄了17種台東小米的性狀與母語，為台東留下珍貴的文史記載。

台東林管處和台東縣永續發展協會目前合作，計畫在排灣族金峰鄉新興部落、布農族崁頂部落、桃源部落，推動多品種小米田的復育，並協助部落發展永續經營的山村綠色經濟，試圖恢復部落生物多樣性的生態環境。（編輯：卞金峰）1070315