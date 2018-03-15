邱勤庭微觀黑白攝影作品　映現魔幻自然密碼

臺灣當代攝影家邱勤庭即日起至4月15日，在葫蘆墩文化中心舉辦「自然密碼」的首次中部個展；邱勤庭關注微觀黑白攝影，表現自然植物的抽象紋理及蘊含的幾何圖形，展出作品映現魔幻自然密碼，帶給觀者觸動心靈的嶄新視界。
邱勤庭為東方設計大學攝影學位學程兼任講師，任職媒體記者期間以濕地系列報導，榮獲新聞局金鼎獎殊榮。他將新聞攝影的本能轉化為藝術創作的養分，超越攝影範疇中的紀錄與再現，結合科技與媒材實踐的技術能量，於局部提萃與整體宏觀的對稱畫面中，彰顯一種觀察世界的不同視角與新型態美學。
他從微觀探究的濃縮創見吸引法國藝術界注意，將之歸類為碎形藝術的表現。作品內蘊的生命能量及隱現的濃厚美感更受許多企業家喜愛，簡練強烈的創作風格獲許多金字塔頂端收藏家的青睞典藏；曾有老板以古董名車及建商半買半送新屋以換作品的特殊際遇，這些經歷也成為他40年來一直堅持並致力於攝影藝術精進的肯定。
此次在葫蘆墩文化中心展出的自然密碼系列，聚焦花卉野草、葉脈樹紋、細莖盤藤、羽狀蕨類、層疊舒展的鳳梨及芭蕉、晶瑩透明的花瓣纖維、網絲纏結的絲瓜絡等植物主題；去除色彩紛擾與點綴，萃取自然結構的奧秘，獨特版畫般黑白影像突顯自然的純粹優雅與無限抽象，體現奇幻錯覺與震撼視點。