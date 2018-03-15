邱勤庭微觀黑白攝影作品　映現魔幻自然密碼

臺灣當代攝影家邱勤庭即日起至4月15日，在葫蘆墩文化中心舉辦「自然密碼」的首次中部個展；邱勤庭關注微觀黑白攝影，表現自然植物的抽象紋理及蘊含的幾何圖形，展出作品映現魔幻自然密碼，帶給觀者觸動心靈的嶄新視界。

邱勤庭為東方設計大學攝影學位學程兼任講師，任職媒體記者期間以濕地系列報導，榮獲新聞局金鼎獎殊榮。他將新聞攝影的本能轉化為藝術創作的養分，超越攝影範疇中的紀錄與再現，結合科技與媒材實踐的技術能量，於局部提萃與整體宏觀的對稱畫面中，彰顯一種觀察世界的不同視角與新型態美學。