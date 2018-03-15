影／翁章梁感恩第一站先發誓　張明達續嘉義行腳

翁章梁雖獲黨內初選過關，並由民進黨中央黨部在昨(14)中執會通過獲得正式提名，代表民進黨參選2018嘉義縣長選舉，惟因初選時，與對手張明達議長陣營產生「抹黑」、「語音干擾民調」，初選後「秋後算帳」情形，讓張明達陣營感到失望與不能苟同。

民進黨嘉義縣長參選人翁章梁，15日上午10點到朴子配天宮，開始初選民調後感恩之旅的第一站，因為黨內初選的過程中，發生干擾民調等爭議事件，為表明自己競陣營的清白，翁章梁在未開始正式記者會前，與競選團隊先到配天宮媽祖前發誓。

翁章梁15日上午在立委陳明文、蔡易餘、副議長陳怡岳、議員林緗亭及朴子市長王如經、配天宮董事長黃清田等地方人士的陪同下，先行表明清白，並一起執香到配天宮媽祖前發誓表明清白。

翁章梁表示，初選後，即要求團隊要嚴以律己、要低調、要謙虛，初選只是一個過程，重要的是面對年底的大選，看到張明達議長在神明面前發誓的畫面，內心感到非常的不忍，有關干擾民調事件，已經進入中央黨部的選對會調查階段，希望儘快落幕，不妨礙黨的團結。

張明達服務處則指出，翁章梁及競選團隊的誓詞內容指願受「最嚴厲的懲罰」，何謂「最嚴厲的懲罰」，難道是屁股打三下嗎？與張明達敢下「天譴，絕子絕孫」毒誓相較，是否在玩文字遊戲，鄉親們心裡有數，自有公斷，而他們也要自承所有的後果。

簽名發誓人中有洪耀南，坐實了他是翁章梁競選團隊的幕後操盤手，而他是民進黨中央秘書長洪耀福的胞弟，有這層特殊關係，中央進行的民調會公平嗎？如何讓人心服口服。張明達強調，人在做、天在看，我將展開「嘉義行腳」，繼續前進，傾聽鄉親的心裡話。