NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈米其林摘星股　雲品、寒舍紅通通台中托嬰中心虐嬰　女星姊姊開的天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
政治

如何因應陸惠台31項措施　政院預定16日公布方案

記者林仕祥／台北報導2018/03/15 14:05
▲行政院發言人徐國勇表示，政府因應大陸惠台31項措施的方案，預定16日公布。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.15）
▲行政院發言人徐國勇表示，政府因應大陸惠台31項措施的方案，預定16日公布。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.15）

中國大陸日前公布惠台 31 項措施，外界憂慮可能掏空台灣，政院目前正在擬定因應方案。行政院發言人徐國勇今（15）日表示，昨晚行政院長賴清德聽取各部會報告，預計明日由行政院副院長施俊吉公布。

近日許多部會首長在立院接受備詢時，都對 31 項措施提出一些興利除弊的建議，徐國勇說「我不能說他們錯」，但詳細內容，會由施俊吉在記者會中和大家說明。

徐國勇表示，昨晚賴清德臨時通知相關部會，針對大陸惠台 31 項措施議題向他報告。由於賴清德日前稱因應措施會在這周由施俊吉召集相關部會討論，再向社會大眾公布。徐國勇透露，昨晚會議大約有 10 個部會向賴清德報告，賴聽完後沒裁示，僅請施俊吉和各部會協調，「院長昨天主要是聽取相關進度，內容等記者會到了會向大家說明」。

針對民間影視產業打算組團赴陸，徐國勇說，文化創意產業最重要的是表意自由，表意自由是言論自由的一部分，以現在大陸對言論的審批，可能會讓業者失去表意自由，對業者來說不一定是好事。

文化部長鄭麗君表示，從政府層次來看，大陸的審批制度趨嚴，國人若赴陸參與製作會有極大的風險。且文化產業不會以服務某一個國家地區的產業、市場為主要目標，應積極建立國際話語權為目標，「這也會是台灣振興文化內容產業時，我們需要先建構的架構」。

鄭麗君強調，台灣要對自己有信心，因為台灣是亞洲最自由開放的國家，可以利用這個優勢吸引人才來台，豐富多元台灣的文化產業。
 

關鍵字徐國勇惠台賴清德施俊吉鄭麗君
撤換吳音寧？農委會球踢北農董事長程序完備　核二廠2號機4月將重啟

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan