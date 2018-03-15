如何因應陸惠台31項措施　政院預定16日公布方案

中國大陸日前公布惠台 31 項措施，外界憂慮可能掏空台灣，政院目前正在擬定因應方案。行政院發言人徐國勇今（15）日表示，昨晚行政院長賴清德聽取各部會報告，預計明日由行政院副院長施俊吉公布。
近日許多部會首長在立院接受備詢時，都對 31 項措施提出一些興利除弊的建議，徐國勇說「我不能說他們錯」，但詳細內容，會由施俊吉在記者會中和大家說明。
徐國勇表示，昨晚賴清德臨時通知相關部會，針對大陸惠台 31 項措施議題向他報告。由於賴清德日前稱因應措施會在這周由施俊吉召集相關部會討論，再向社會大眾公布。徐國勇透露，昨晚會議大約有 10 個部會向賴清德報告，賴聽完後沒裁示，僅請施俊吉和各部會協調，「院長昨天主要是聽取相關進度，內容等記者會到了會向大家說明」。
針對民間影視產業打算組團赴陸，徐國勇說，文化創意產業最重要的是表意自由，表意自由是言論自由的一部分，以現在大陸對言論的審批，可能會讓業者失去表意自由，對業者來說不一定是好事。
文化部長鄭麗君表示，從政府層次來看，大陸的審批制度趨嚴，國人若赴陸參與製作會有極大的風險。且文化產業不會以服務某一個國家地區的產業、市場為主要目標，應積極建立國際話語權為目標，「這也會是台灣振興文化內容產業時，我們需要先建構的架構」。
鄭麗君強調，台灣要對自己有信心，因為台灣是亞洲最自由開放的國家，可以利用這個優勢吸引人才來台，豐富多元台灣的文化產業。