如何因應陸惠台31項措施　政院預定16日公布方案

中國大陸日前公布惠台 31 項措施，外界憂慮可能掏空台灣，政院目前正在擬定因應方案。行政院發言人徐國勇今（15）日表示，昨晚行政院長賴清德聽取各部會報告，預計明日由行政院副院長施俊吉公布。

近日許多部會首長在立院接受備詢時，都對 31 項措施提出一些興利除弊的建議，徐國勇說「我不能說他們錯」，但詳細內容，會由施俊吉在記者會中和大家說明。

徐國勇表示，昨晚賴清德臨時通知相關部會，針對大陸惠台 31 項措施議題向他報告。由於賴清德日前稱因應措施會在這周由施俊吉召集相關部會討論，再向社會大眾公布。徐國勇透露，昨晚會議大約有 10 個部會向賴清德報告，賴聽完後沒裁示，僅請施俊吉和各部會協調，「院長昨天主要是聽取相關進度，內容等記者會到了會向大家說明」。