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套利終端交易網涉詐騙 議員盼警多宣導

中央社2018/03/15 13:52
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦台北15日電）警方公布「ETHVINEX套利終端交易」恐涉詐騙，台北市議員王威中發現被害民眾達2000多人，且網站更名後重新營業，認為警方針對虛擬貨幣反詐騙宣導不足。警方說，會持續宣導。

民進黨籍北市議員王威中今天召開記者會時說，警方日前公布「ETHVINEX套利終端交易」恐涉詐騙，呼籲民眾不要輕易投資，有被害人組自救會陳情，經統計，被害民眾達2000多人，不到2個月，詐騙金額達新台幣1億元。

王威中表示，此網站因警方查緝關版，近期發現網路出現類似「ETHVINEX套利終端交易」網站，業者疑重起爐灶，網站名稱雖不同但客服專線未改，且有被害人報警，竟因詐騙金額過低遭拒，要求北市警局說明，並持續對外宣導，對內加強教育訓練，教育局也應通報學校，防範學生涉詐騙。

出席記者會的被害民眾指出，經自救會統計，許多被害人投資金額約在5000元至1萬元，因金額過低不願報案，有被害人到派出所報案時，員警同樣以金額過低不受理，最後只能到分局報案，被害人都是透過臉書或LINE得知投資訊息，一開始投資時有分回部分紅利，但增加金額後，對方就推託無法發放紅利或直接消失。

台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊副隊長謝其瑾說，165反詐騙專線2月間接獲許多民眾報案，因投資虛擬貨幣遭騙，經統計15天有400件報案電話，針對特殊案件，像短期內有多人遭騙，警方會成立專案小組偵辦，一定受理報案，建議民眾可至警局偵查隊或向165反詐騙專線反映，後續會透過官網或臉書宣導虛擬貨幣反詐騙資訊，內部也會加強教育訓練。

165反詐騙諮詢專線發布訊息提到，「ETHVINEX套利終端交易」以門檻低、獲利高為由吸引民眾投資，此網站強調研發套利機器人可自動逢低買高賣，保證投資後可固定獲利每星期獲利20%，7天領20%，已有多人遭騙。（編輯：李亨山）1070315

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