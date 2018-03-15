嚴部長立院業務報告　說明107年國防政策重點

嚴部長上午前往立法院外交及國防委員會進行業務報告及備詢，並提出「掌握周邊安全情勢」、「聯合作戰整備」、「務實軍事訓練與鑑測」、「提升國防自主能量」、「精進軍投建案與採購作業」、「強化災害防救效能」、「逐步提高志願役編現」、「改革軍人退撫制度」、「籌設財團法人國防安全研究院」、「推動國防法案」及「照顧官兵與端正軍風」等107年國防施政規劃，前瞻未來戰略環境與安全挑戰，秉持創新思維強化戰備整備，積極推動國防改革，期藉落實國防自主、精進作戰演訓、整合資通電戰力、整建營區設施、換發新式個裝與提升國軍尊嚴等作為，打造精銳勁旅。

（軍聞社記者莊家宏臺北15日電）國防部長嚴德發今日赴立法院實施業務報告時表示，面對中共持續軍事擴張，兩岸軍力目漸失衡，及對岸屢屢以機、艦在臺海周邊進行遠海長航訓練等，構成對我國家安全威脅，國軍不斷提升應變能力，精進戰訓本務，強化戰備整備。

嚴部長表示，國軍因應區域情勢與敵情威脅，將以堅定的決心及務實態度，優先檢討提升戰力各項作為，積極建軍備戰，推動國防自主，另專精戰訓本務外，將全力投入災害防救，展現軍民一家的精神，並立下「讓民眾擁抱國軍」目標，增進全民國防成效，期盼國人支持下，將國軍陶鑄成全民信賴的精粹勁旅，守衛家園讓國人安心。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社