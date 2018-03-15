高田氣囊風暴未歇 又有4家汽車製造商被告上法院

周三提起的訴訟指控原告遭受經濟損失，因為他們的車輛價值因安全缺陷而下降，目前已有 22 人死亡，180 多人受傷，而且是美國歷史上最大的汽車召回事件。他們指控汽車製造商誤導消費者說車輛是安全的，儘管他們知道安全氣囊存在問題，可能會爆炸並噴出金屬碎片。

這些在邁阿密聯邦法院提起的法律訴訟案件，針對福斯汽車、戴姆勒公司的 Mercedes-Benz、飛雅特克萊斯勒汽車和通用汽車 (GM-US)。這些案件是跟進對其他大型汽車製造商提起的訴訟，導致集體賠償總額超過 1 億美元，並要求汽車公司採取重大措施鼓勵消費者將車輛送到經銷商進行維修。

配備易爆裂高田公司安全氣囊的車主周三 (14 日) 起訴了另外 4 家汽車製造商，指責他們隱瞞了造成與許多傷亡有關的安全裝置的缺陷。

在這場廣大訴訟中代表消費者的原告律師 Peter Prieto 說，「這些汽車製造商很早就意識到高田安全氣囊帶來的公共安全風險，但仍然等待多年後才向公眾披露並採取行動。」他表示，周三提交的控訴代表「向前邁出的重要一步，要求他們負責，並確保所有暴露於這些危險氣囊的消費者都能獲得他們應得的追索權。」

戴姆勒發言人回應指稱這些指控「毫無根據」，並拒絕進一步發表評論。飛雅特克萊斯勒公司發言人表示，該公司並沒有受到起訴，並拒絕發表評論。通用汽車發言人表示，該公司沒有收到關於安全氣囊的車輛故障報告。大眾汽車的發言人沒有立即回應評論請求。

隨著其他大規模訴訟、國會聽證會和駕車安全危機的調查，法律行動也緊隨其後，目前僅在美國就召回了前所未有近 7000 萬個安全氣囊。

調查發現，氣囊使用的硝酸胺推進劑在長時間暴露在高溫和潮濕環境中後可能會不穩定，導致爆炸。

去年，高田在美國和日本申請破產保護，因為召回的負債越來越大，並計畫向競爭對手出售業務。這家日本汽車供應商去年也承認觸犯電子詐騙罪，因為他們向汽車製造商發送關於安全氣囊的誤導性測試報告。美國參議院小組下周將對召回進程進行聽證會，美國頂級汽車安全監管機構和汽車產業高級主管預計將出庭作證。

去年，高田最大的客戶本田汽車與車主們達成價值 6.05 億美元的和解協議，涉及 1650 萬輛具有易爆裂氣囊的汽車。考量到在召回上的努力，本田最終只支付了 4.84 億美元。

豐田汽車、寶馬股份公司 (BMW AG)、馬自達汽車，速霸陸和日產汽車公司也達成了類似的協議。對福特汽車 (F-US) 的索賠尚未進行。