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台國際遊艇展 東哥秀價逾2億豪華遊艇

中央社2018/03/15 13:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇表示，今天起至18日參加每兩年於高雄舉辦的「第3屆台灣國際遊艇展」，以長85呎的自有品牌OceanAlexander全新豪華遊艇參展。

東哥遊艇指出，此次參展的Ocean Alexander全新豪華遊艇市價逾700萬美元（逾新台幣2億元），為本次展出中最頂級的遊艇之一。

東哥副董事長曾雄威表示，85呎是全球大型遊艇中主流的船型，也是東哥目前最暢銷的款式，在美國大型豪華遊艇市場市占率達2成，位居第一大。

曾雄威說，2017年受惠美國經濟景氣良好，帶動美國遊艇市場新船交易熱絡，遊艇銷售量增加，東哥去年已交出成立40年來最佳成績單，全年交船數量由前一年的13艘增加至21艘，其中85呎以上大型遊艇就占11艘。

他強調，第1季雖為傳統交船淡季，但持續積極拓展市場，日前已參加美國3個船展，皆有不錯訂單的斬獲，可望挹注未來營收。去年美國通過稅改的利多政策，以及失業率創下10年新低，皆有助於增加富人消費意願與提升消費者信心。

他表示，美國遊艇同業預測今年需求熱絡，東哥的主要合作夥伴MarineMax更調升今年獲利目標、上修幅度近20%，顯見今年遊艇產業景氣持續正向發展，樂觀期待2018年營運表現。

東哥指出，本次參加「2018台灣國際遊艇展」，展出的自有品牌OA85豪華遊艇船長26.14公尺、船寬6.12公尺，擁有1600匹馬力雙引擎，航行全速22節，約每小時40公里，最長航程可達400海浬（約740公里）；同時配備航太級電路與監控系統 (OctoPlex)、自動定位系統及Garmin自動導航設備，定位後即可自動航行，可謂是智慧船型。目前市價超過700萬美元，為本次高雄遊艇展最頂級的船型。（編輯：郭萍英）1070315

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