台國際遊艇展 東哥秀價逾2億豪華遊艇

（中央社記者潘智義台北15日電）台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇表示，今天起至18日參加每兩年於高雄舉辦的「第3屆台灣國際遊艇展」，以長85呎的自有品牌OceanAlexander全新豪華遊艇參展。

東哥遊艇指出，此次參展的Ocean Alexander全新豪華遊艇市價逾700萬美元（逾新台幣2億元），為本次展出中最頂級的遊艇之一。

東哥副董事長曾雄威表示，85呎是全球大型遊艇中主流的船型，也是東哥目前最暢銷的款式，在美國大型豪華遊艇市場市占率達2成，位居第一大。

曾雄威說，2017年受惠美國經濟景氣良好，帶動美國遊艇市場新船交易熱絡，遊艇銷售量增加，東哥去年已交出成立40年來最佳成績單，全年交船數量由前一年的13艘增加至21艘，其中85呎以上大型遊艇就占11艘。