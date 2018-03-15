NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈少菸味更有品味　啟動戒菸贏得健康太驚嚇　Akemi竟叫錦榮吃大便天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
地方

台中驚傳托嬰中心虐童　社會局：吊銷執照協助提告

記者柳榮俊／台中報導2018/03/15 16:24
▲台中市北屯區私立愛堡貝托嬰中心驚傳虐童事件，引發網路熱烈討論與撻伐。（圖／爆料公社 , 2018.3.15）
▲台中市北屯區私立愛堡貝托嬰中心驚傳虐童事件，引發網路熱烈討論與撻伐。（圖／爆料公社 , 2018.3.15）

台中市北屯區私立愛堡貝托嬰中心驚傳虐童事件，議員顏莉敏要求市府重新檢討託嬰輔導及訪視機制。她說昨(14)日晚間，通訊軟體Line不平靜，各大媽媽及兒福群組陸續傳送托嬰中心的保母在13日下午疑似虐童的影片，該影片並被放上爆料公社，許多網友看了紛紛回應天啊好心疼！旁邊有沒有人看到？沒耐心就不要當托嬰員。不想帶小孩，就不要當保母。誇張到不行，當成布娃娃在玩。

市府社會局表示，該名托嬰中心人員已明顯違反兒童及少年福利與權益保障法，將採最嚴厲行政處分，處6萬至30萬罰鍰，並吊銷該保母執照。後續父母若提傷害告訴，市府將全力協助，並提供法律扶助，未來針對托嬰中時也會加強不定期稽核。

議員顏莉敏表示，她昨晚也接獲好多位媽媽傳遞畫面及訊息給她，希望她要求市府權責單位檢討，她看了影片非常震驚，畫面中保母對待小孩的行為非常不當，整個過程看了令人難過，傳遞訊息的媽媽急迫問她，「我們能安心把小孩交給托嬰中心嗎？」顏莉敏說，當父母對台中市的托嬰環境產生疑問，該譴責的就不只是單一的托嬰機構，而應該要重新檢討台中市整體的托嬰法規、訪視及輔導機制。

顏莉敏認為，該名受虐幼童的身心狀況，以及其他在場目擊的小孩都需要專業人員進一步關切，托嬰中心的機制也應該要謹慎處理，政府必須積極檢視托嬰中心法規的妥適性，包含師生比、有無專業資源協助等等，此外，顏莉敏表示，台中市政府在訪視和評鑑托嬰中心時，如何確實瞭解托嬰機構所聘保母的身心狀態，輔導托嬰機構提升托育品質，以及重新審視處罰機制，這些都應該馬上落實，台中市政府在這塊顯然需要進一步改善。

社會局副局長陳仲良表示，市府對此虐童案的心情與家長一樣深惡痛絕，將依法嚴懲，目前孩子醫院觀察中，狀況還算穩定，家長部分，未來若仍有托育需求，將協助連結其他托嬰中心，若家長提出傷害告訴，也會提供法律扶助資源。

陳仲良強調，該名托嬰中心人員已明顯違反兒童及少年福利與權益保障法，將採最嚴厲行政處分，處6萬至30萬罰鍰，並吊銷執照；機構部分，也會根據調查狀況，罰6萬至30萬罰鍰，並限期改善，提出具體防範措施，未改善者得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦一個月以上一年以下並公布其名稱。

陳仲良指出，該托育中心被查核二次，未發現有違規超過及設置不符合的規範，針對業者對於聘僱之托育人員，本局會持續輔導，並研擬強化心理評估部分，並加強不定期稽核，希望不再發生憾事。

關鍵字托嬰中心虐童北屯 愛堡貝托嬰中心顏莉敏
高雄港警總隊　偵破糾眾砸車恐嚇案侵占成人紙尿褲生產設備　遭警查獲

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan