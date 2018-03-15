台中驚傳托嬰中心虐童　社會局：吊銷執照協助提告

台中市北屯區私立愛堡貝托嬰中心驚傳虐童事件，議員顏莉敏要求市府重新檢討託嬰輔導及訪視機制。她說昨(14)日晚間，通訊軟體Line不平靜，各大媽媽及兒福群組陸續傳送托嬰中心的保母在13日下午疑似虐童的影片，該影片並被放上爆料公社，許多網友看了紛紛回應天啊好心疼！旁邊有沒有人看到？沒耐心就不要當托嬰員。不想帶小孩，就不要當保母。誇張到不行，當成布娃娃在玩。

市府社會局表示，該名托嬰中心人員已明顯違反兒童及少年福利與權益保障法，將採最嚴厲行政處分，處6萬至30萬罰鍰，並吊銷該保母執照。後續父母若提傷害告訴，市府將全力協助，並提供法律扶助，未來針對托嬰中時也會加強不定期稽核。

議員顏莉敏表示，她昨晚也接獲好多位媽媽傳遞畫面及訊息給她，希望她要求市府權責單位檢討，她看了影片非常震驚，畫面中保母對待小孩的行為非常不當，整個過程看了令人難過，傳遞訊息的媽媽急迫問她，「我們能安心把小孩交給托嬰中心嗎？」顏莉敏說，當父母對台中市的托嬰環境產生疑問，該譴責的就不只是單一的托嬰機構，而應該要重新檢討台中市整體的托嬰法規、訪視及輔導機制。

顏莉敏認為，該名受虐幼童的身心狀況，以及其他在場目擊的小孩都需要專業人員進一步關切，托嬰中心的機制也應該要謹慎處理，政府必須積極檢視托嬰中心法規的妥適性，包含師生比、有無專業資源協助等等，此外，顏莉敏表示，台中市政府在訪視和評鑑托嬰中心時，如何確實瞭解托嬰機構所聘保母的身心狀態，輔導托嬰機構提升托育品質，以及重新審視處罰機制，這些都應該馬上落實，台中市政府在這塊顯然需要進一步改善。

社會局副局長陳仲良表示，市府對此虐童案的心情與家長一樣深惡痛絕，將依法嚴懲，目前孩子醫院觀察中，狀況還算穩定，家長部分，未來若仍有托育需求，將協助連結其他托嬰中心，若家長提出傷害告訴，也會提供法律扶助資源。

陳仲良強調，該名托嬰中心人員已明顯違反兒童及少年福利與權益保障法，將採最嚴厲行政處分，處6萬至30萬罰鍰，並吊銷執照；機構部分，也會根據調查狀況，罰6萬至30萬罰鍰，並限期改善，提出具體防範措施，未改善者得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦一個月以上一年以下並公布其名稱。

陳仲良指出，該托育中心被查核二次，未發現有違規超過及設置不符合的規範，針對業者對於聘僱之托育人員，本局會持續輔導，並研擬強化心理評估部分，並加強不定期稽核，希望不再發生憾事。