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日職／日職最多同名球員　「大樹」排第一

記者吳政紘／綜合報導2018/03/15 14:09
▲田嶋大樹（圖／取自日本隊官網）
▲田嶋大樹（圖／取自日本隊官網）

日職球員姓名大檢視！根據日本媒體《Full Count》統計，日職球員最多同名的是「大樹」，共有8名球員，而軟銀鷹隊有4位「健太」，加上松坂大輔也有因為崇拜「大輔」的岡崎大輔同名，也成為日職較常出現的登錄名。

日職最多同名排名第一是「大樹」，共有8位球員都同名，其中榎田大樹昨天才被交易到西武隊。

榎田大樹（西武）投手
東條大樹（羅德）投手
山田大樹（樂天）育・外野手
高橋大樹（廣島）外野手
三ツ俣大樹（中日）内野手
渡邉大樹（養樂多）内野手
田嶋大樹（歐力士）投手
山田大樹（養樂多）投手

而名字叫做「翔」的球員也不少，如：中田翔、成田翔等，岩嵜翔都是較常見的球員。

岩嵜翔（軟銀）投手
荒波翔（ＤeNA）外野手
石川翔（中日）投手
綾部翔（DeNA）投手
伊藤翔（西武）投手
中田翔（日本火腿）内野手
成田翔（羅德）投手
山口翔（廣島）投手

叫翔太的球員也有7位，以軟銀鷹隊武田翔太為代表。

武田翔太（軟銀）投手
平沼翔太（日本火腿）内野手
大嶺翔太（羅德）内野手
中崎翔太（廣島）投手
堂林翔太（廣島）内野手
鈴木翔太（中日）投手
友永翔太（中日）外野手

而最有趣的還是叫做健太的選手有5名，其中軟銀就占了4位。

谷川原健太（軟銀）捕手
今宮健太（軟銀）内野手
茶谷健太（軟銀）内野手
黒瀬健太（軟銀）内野手
上原健太（日本火腿）投手

而大名鼎鼎的「大輔」共有4名球員同名，其中最受歡迎的非松坂大輔莫屬，他母親是看了甲子園之星荒木大輔的活躍表現後，把自己小孩取名為大輔，同樣地岡崎大輔媽媽也是看到松坂大輔在甲子園投出無安打比賽後，把自己小孩取名為大輔。

岡崎大輔（歐力士）内野手
戸川大輔（西武）内野手
松坂大輔（中日）投手
祖父江大輔（中日）投手

 

關鍵字日職大輔大樹日本棒球王建民
備戰亞洲盃　中華隊網羅旅日韓新秀

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