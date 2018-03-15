核二2號機再轉若出包 台電董座：會負責

時代力量籍委員黃國昌質詢表示， 核二2號機現在確認要再運轉，如果又出問題，相關單位願不願意下台負責。台電董事長楊偉甫說，已經設立好幾道程序確保安全無虞，出事會負起應有責任；謝曉星也說，到時會負起該負的責任。

立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星及經濟部長沈榮津率領相關主管列席「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。

（中央社記者朱則瑋、王承中台北15日電）原能會主委謝曉星今天說，核二廠2號機審查已確認符合再轉要求。立委表示，如果再出問題，願不願意下台負責，謝曉星及台電董事長楊偉甫都說，會負起該負的責任。

民主進步黨籍立委張廖萬堅詢問，這次參與核二2號機申請再轉審查的11名外部委員，到底有沒有拿過台電公司的補助或有相關合作計畫，或未來這些人會不會跟台電合作拿補助。

謝曉星表示，這11名委員幾乎都來自學界，且跟台電沒有任何利益關係，達到利益迴避目標，原能會本來還想增加更多外部委員，但實在找不到更多跟台電沒有合作或補助關係的學者專家。

張廖萬堅及民進黨立委陳亭妃進一步問謝曉星，「你的立場是擁核還反核？」

謝曉星說，「還沒當主委前，我基本上傾向中立」，坦白來講，擁核反核都各有論點，不過，當他接下原能會主委的工作後，了解核廢料的處理非常棘手，小英政府的政策就是要落實非核家園，立場也轉為反核，他也會全力投入，盡力監督核能安全，否則就不會來接這個位子。

沈榮津說，核二2號機再轉對電力調度是有幫助的，現在電業法已經把非核家園政策入法，之後核一、核二、核三也一定會如期除役，並以大政策方向規劃整體電力。（編輯：林孟汝）1070315