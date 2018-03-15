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中央社

陸民品牌好感度 華為賓士居首 萬達麥當勞墊底

中央社2018/03/15 14:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北15日電）最新調查顯示，2018年，中國大陸消費者最喜歡的國產品牌是手機龍頭華為，最不喜歡的是以房地產為主的萬達集團；最喜歡的進口品牌是德國賓士汽車，最不喜歡的是麥當勞。

陸媒環球網今天公布環球輿情調查中心所做的「2018年中國消費者對品牌好感度調查」，結果顯示，國產品牌好感度前10名依序是華為、順豐、微信、淘寶、京東、支付寶、格力、天貓、海爾以及小米。

最沒好感的國產品牌前10名依序是萬達、碧桂園、e租寶、萬科、恒大地產、人人貸、沙縣小吃、蒙牛、德克士、保利地產；其中一半是房地產商。

中國大陸消費者最喜歡的進口品牌前10名依序是賓士、寶馬、大眾、蘋果、奧迪、耐吉、阿迪達斯、西門子、沃爾瑪和飛利浦。由此可見，中國消費者對外資汽車品牌，特別是德系汽車品牌喜愛有加。

調查顯示，麥當勞與肯德基兩大連鎖速食在大陸是最不討喜的進口品牌；因為捲入薩德（THAAD，終端高空防衛系統）部署風波而在大陸全面停業的韓國樂天瑪特超市，位列第3。

其餘黑榜名單依序為：樂天市場、三星、必勝客、味千拉麵、蘋果、星巴克和吉野家。名列黑榜前10名有一半是連鎖速食業。

環球輿情調查中心是在2月9日至27日透過環球網、UC瀏覽器、一點資訊APP、百度、鳳凰網、今日頭條APP等管道進行線上調查。其中，國產品牌好感度調查回收有效問卷6390份，外資品牌好感度調查回收有效問卷7822份。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070315

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