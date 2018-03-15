陸民品牌好感度 華為賓士居首 萬達麥當勞墊底

（中央社台北15日電）最新調查顯示，2018年，中國大陸消費者最喜歡的國產品牌是手機龍頭華為，最不喜歡的是以房地產為主的萬達集團；最喜歡的進口品牌是德國賓士汽車，最不喜歡的是麥當勞。

陸媒環球網今天公布環球輿情調查中心所做的「2018年中國消費者對品牌好感度調查」，結果顯示，國產品牌好感度前10名依序是華為、順豐、微信、淘寶、京東、支付寶、格力、天貓、海爾以及小米。

最沒好感的國產品牌前10名依序是萬達、碧桂園、e租寶、萬科、恒大地產、人人貸、沙縣小吃、蒙牛、德克士、保利地產；其中一半是房地產商。