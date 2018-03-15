台股狹幅區間整理 守住11000點大關

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）台股今狹幅區間整理，終場守住5日線和11000點之上。法人表示，台股須觀察外資是否翻多、以及反彈是否伴隨量能放大，預期短線大跌不易、上漲也有限。

台股今天未受到美股道瓊指數下跌248點影響，走勢區間狹幅整理，5日線約11003點以上有守，電子金融橫向整理，尾盤電金走弱，仍守住5日線和11000點大關之上。

台股加權股價指數終場收在11018.45點，下跌20.35點，跌幅0.18%，成交值新台幣1108.23億元，電子股跌0.18%，金融股跌0.49%。