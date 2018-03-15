假冒富二代騙婚詐財 男子遭起訴

李男得知林女父母經營室內設計公司、家境優渥，佯稱自己是知名餐廳二廚，且是投顧公司董事，父親為建設公司股東。林女因無社會經驗、心思單純，誤以為兩人家世相當，自105年5月18日起，兩人開始交往，並在同年7月間論及婚嫁。

（中央社記者蘇木春台中15日電）台中市李姓男子謊稱富二代，與剛留學回台的林姓女子交往，並以送禮缺錢為由向林女取得金錢，兩人拍完婚紗照還侵占尾款，林女發現受騙報案，台中地檢署今天將李男依詐欺罪嫌起訴。

105年6到8月間，李男向林女宣稱需要購買金飾送給友人母親、表哥，但缺錢希望對方可幫忙刷卡換現金，陸續多次到銀樓，以林女的信用卡購買金飾後變賣，取得新台幣31萬7095元。

李男又另外取得林女的銀行提款卡，到提款機提領多次，取得6萬4100元。兩人在105年9月6日拍完婚紗照後，林女委託李男將6萬元尾款，拿至婚紗公司交給店家，但李男取款後侵占，事後業者向林女告知未收到尾款，她才發覺有異，經查證後發現受騙向警方報案。

李男向檢警供稱，向林女取得的款項多用於線上遊戲，或用於償還欠債，他坦承向林女取得金錢，但都有取得對方同意，花費大多是交往期間的開銷。

台中地檢署檢察官審酌單據、雙方供詞與網路聊天訊息等證據，今天依詐欺罪嫌將李男起訴。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070315