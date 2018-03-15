女神級校花約會遲到　下場慘被毀容成這樣

▲莉貝潔娃曾是女神級的校花人物。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）

俄羅斯一名 23 歲女子莉貝潔娃（Maria Lebedeva），從高中到大學都是校花級的女神，原本前景一片看好的她，畢業後還打算走上律師之路，但命運弄人，她的人生卻在去年因為一場車禍而從此扭轉！

看看這兩張照片，你相信照片中的兩個女孩，其實是同一個人嗎？



▲莉貝潔娃曾是女神級的校花人物。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）



▲莉貝潔娃曾是女神級的校花人物。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）



▲莉貝潔娃（圖左）曾是女神級的校花人物。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）​​​​​​​

根據外國媒體報導，2016 年 8 月 20 日，當時莉貝潔娃趕赴男友的約會，卻遲到了半小時，惹惱了男友，他們倆坐在車上便開始吵架。莉貝潔娃的男友在一氣之下，開著車硬闖紅燈，卻失控撞上了另外一輛車子，這場車禍造成了莉貝潔娃的脊椎和盆骨受傷骨折，她也因此昏迷了長達 10 天，大腦受到嚴重損傷，還讓她失明。雖然最後幸運撿回了一條命，但卻從此毀容。



▲莉貝潔娃在車禍發生後毀容。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）



▲莉貝潔娃在車禍發生後毀容。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）

莉貝潔娃難過的回憶道，意外發生之後，當時的男友並沒有表示出任何愧疚，也沒有向她道歉。她說：「當我需要支持時，他卻不在我身邊...」兩人最後也分手收場。



▲莉貝潔娃當時的男友在車禍後也和她分手。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）

如今莉貝潔娃雖然外表完全變了一個人，但她選擇站出來勇敢面對社會大眾，希望透過自己的故事，鼓勵其他有類似遭遇的人能夠振作。