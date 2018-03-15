NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
全球總覽軍武頻道名流動態國際暖新聞萬花筒大陸
即時跑馬燈米其林摘星股　雲品、寒舍紅通通台中托嬰中心虐嬰　女星姊姊開的天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
全球

女神級校花約會遲到　下場慘被毀容成這樣

國際中心／綜合報導2018/03/15 14:23
▲莉貝潔娃在車禍前後，相貌截然不同。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）
▲莉貝潔娃在車禍前後，相貌截然不同。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）

看看這兩張照片，你相信照片中的兩個女孩，其實是同一個人嗎？

俄羅斯一名 23 歲女子莉貝潔娃（Maria Lebedeva），從高中到大學都是校花級的女神，原本前景一片看好的她，畢業後還打算走上律師之路，但命運弄人，她的人生卻在去年因為一場車禍而從此扭轉！


莉貝潔娃曾是女神級的校花人物。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）


莉貝潔娃曾是女神級的校花人物。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）


莉貝潔娃曾是女神級的校花人物。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）


莉貝潔娃（圖左）曾是女神級的校花人物。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）​​​​​​​

根據外國媒體報導，2016 年 8 月 20 日，當時莉貝潔娃趕赴男友的約會，卻遲到了半小時，惹惱了男友，他們倆坐在車上便開始吵架。莉貝潔娃的男友在一氣之下，開著車硬闖紅燈，卻失控撞上了另外一輛車子，這場車禍造成了莉貝潔娃的脊椎和盆骨受傷骨折，她也因此昏迷了長達 10 天，大腦受到嚴重損傷，還讓她失明。雖然最後幸運撿回了一條命，但卻從此毀容。


莉貝潔娃在車禍發生後毀容。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）


莉貝潔娃在車禍發生後毀容。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）

莉貝潔娃難過的回憶道，意外發生之後，當時的男友並沒有表示出任何愧疚，也沒有向她道歉。她說：「當我需要支持時，他卻不在我身邊...」兩人最後也分手收場。


莉貝潔娃當時的男友在車禍後也和她分手。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）

如今莉貝潔娃雖然外表完全變了一個人，但她選擇站出來勇敢面對社會大眾，希望透過自己的故事，鼓勵其他有類似遭遇的人能夠振作。

關鍵字俄羅斯車禍毀容校花
美軍超級大黃蜂墜毀　兩飛官喪生父母不在家　女家教誘兒激情床戰

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan