地方萬花筒》影／對馬山貓與台灣石虎　台日學生網路交流

▲日本對馬市嚴原北小學的學生與文德國小學生透過國際視訊交流，介紹台灣石虎生態及八卦山生態特色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

長期投入研究石虎生態的彰化縣芬園鄉文德國小，在特有生物研究保育中心 協助下，今（15）日下午與日本長崎縣對馬市嚴原北小學進行視訊交流，由於對馬市的「對馬山貓」，與 台灣的石虎都屬於珍稀的野生動物，因此兩校學生分外熱絡，文德國小學生不僅開拓國際視 野，還與日方學生成為莫逆之交。

位於八卦山上的偏鄉文德國小，近年來推展國際教育不遺餘力，因為學校在去年進行八卦山石虎生態研究，在特有生物保育中心專家的協助下，牽起與日本對馬市嚴原北小學校的台日學生交流。

文德國小校長李政穎表示，由於日本對馬市的對馬山貓與台灣的石虎都是在當地很值得保育的物種，文德國小的五年級學生從去年起開始進行石虎研究，而同樣是對當地山貓進行研究的嚴原北小學校，因為有共同的理念，在特有生物保育中心的牽線下，促成了兩校的國際交流。



▲日本對馬市嚴原北小學的學生與文德國小學生透過國際視訊交流，介紹台灣石虎生態及八卦山生態特色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

學校師生為了第一次的視訊會議，無不做足了準備，首先老師們整理了視訊交流學生們的個人資料及討論主題、內容給對方，做為認識彼此的第一步，接續，開始訓練學生能夠透過英語進行自我介紹，以及對八卦山生態特色的導覽稿準備，讓對方能夠更深入瞭解文德國小所處八卦山脈的生態特色。

文德國小十多名學生與對方初次的接觸，一開始難免 生澀、靦腆，不過彼此都有石虎、山貓的話題，因此 很快就進入狀況，文德國小學生們除了以英文自我介 紹，還為日方學生進行八卦山生態特色的導覽，讓對 方能夠更深入瞭解八卦山脈的生態特色。

學生在本日進行視訊交流，雖然除以英語自我介紹外，大多都是透過老師的翻譯進行英日語的對話，不過能夠讓偏鄉的學生透過網路視訊，擴大學習視野也是很大的收穫。



▲日本對馬市嚴原北小學的學生與文德國小學生透過國際視訊交流，介紹台灣石虎生態及八卦山生態特色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

五甲許聿婕說，一開始好緊張，因為很害怕不知道對方會不會聽得懂我們在講什麼，但是發現我講的英語他們都聽得懂，還有老師也會幫我們翻譯，就覺得沒那麼緊張了；五甲許許智鈞也說，好希望能夠到日本和他們見面，而不是只有透過網路。

李政穎表示，學校因為生態研究，在特有生物保育中心的協助下，能夠與同樣研究山貓的日本小學交流，促進偏鄉學校學生的視野，也給學生展現的舞台，當然，如果能夠獲得社會大眾的支持，讓學生到日本進行交流，對學生會是更大的鼓舞，但在目前的條件之下，學校也積極拓展學生的國際視野，這對偏鄉學生來說，是很難得的經驗。



▲日本對馬市嚴原北小學的學生與文德國小學生透過國際視訊交流，介紹台灣石虎生態及八卦山生態特色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

李政穎說，能夠與同樣研究山貓的日本小學交流，給學生展現的舞台，拓展國際視野，對偏鄉學生 來說，是很難得的經驗。