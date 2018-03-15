華碩ZenFone 5Q在台首發 爭台灣龍頭

（中央社記者吳家豪台北15日電）電腦品牌廠華碩今天宣布ZenFone 5Q智慧型手機在台首發上市，今年將挑戰台灣市場占有率超過20%、登上第一名，且20坪到30坪的區域型專賣店總數上看30家到50家。

華碩今年2月底於2018世界行動通訊大會（MWC）發表ASUS ZenFone 5Q，搭載前置雙鏡頭系統，另內建後置雙鏡頭系統，採用Qualcomm Snapdragon 630行動通訊平台、3300mAh大容量電池，即日起在網購平台、華碩專賣店上市，建議售價新台幣9990元。

華碩全球副總裁林宗樑在新機上市記者會表示，華碩董事長施崇棠曾提到華碩未來主要策略包括智慧企業（Smart Enterprise）、智慧產品與人工智慧等；去年華碩經歷組織重整，成果已浮現，今年華碩新手機提早到3月開賣，上市時間與世界級品牌同步甚至領先。