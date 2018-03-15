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中央社

台北米其林指南書熱銷 買家逾7成是男性

中央社2018/03/15 14:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北15日電）台北米其林指南公布後，實體書籍也受到老饕、書迷們的引頸企盼。網路書店業者表示，定價新台幣650元的指南，14日預購就銷售500冊，購買者以36歲以上會員為主，其中7成以上是男性。

「米其林指南」（Le Guide Michelin）是由知名輪胎廠商米其林所出版的美食旅遊指南，分為紅色及綠色封面，紅色介紹酒店及餐廳資料，綠色則提供旅遊資訊，其中紅色指南又被餐飲界譽為「美食界聖經」，相當具代表性。

眾所矚目的台北米其林指南在14日出爐，餐飲界與熱愛美食的民眾都為之沸騰。網路書店博客來表示，「2018 台北米其林指南Taipei：The MICHELIN Guide2018」中英對照版預計在31日上市。

博客來說，台北米其林指南定價為新台幣650元，14日開放預購後，當天就熱銷突破500冊。開賣後就登上全館即時榜冠軍。

觀察買書的族群，博客來發現，以36歲以上會員為購買米其林指南的主力，其中男性占比更高達7成以上，顯示出米其林指南較吸引男性讀者的目光。

除中文版熱銷外，博客來觀察指出，米其林指南系列外文書品項，以香港、澳門等亞洲地區作為指南主題，銷售較其他地區高出兩倍以上，突顯讀者對於亞洲飲食有比較高的期待值與購買欲。

看好這一波饕客商機，博客來舉行「享受吧!有他帶路的美味!」的美食指南、主廚食譜書展，預計替美食主題旅遊類型書籍帶來超過兩倍以上的業績成長。

博客來解釋，預購中的「2018 台北米其林指南Taipei：The MICHELIN Guide 2018」，是台灣首本米其林評鑑指南。

博客來說明，米其林指南選出台北市100家以上餐廳與25家旅館，給予美食界具權威性的評選殊榮。台北美食餐廳更是整本書的焦點，透過每年評獎不僅為其所選出的餐廳創造價值，也有助於宣傳當地美食，從而增加城市及國家的旅遊吸引力。(編輯：趙蔚蘭)1070315

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