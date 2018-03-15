台北米其林指南書熱銷 買家逾7成是男性

（中央社記者陳政偉台北15日電）台北米其林指南公布後，實體書籍也受到老饕、書迷們的引頸企盼。網路書店業者表示，定價新台幣650元的指南，14日預購就銷售500冊，購買者以36歲以上會員為主，其中7成以上是男性。

「米其林指南」（Le Guide Michelin）是由知名輪胎廠商米其林所出版的美食旅遊指南，分為紅色及綠色封面，紅色介紹酒店及餐廳資料，綠色則提供旅遊資訊，其中紅色指南又被餐飲界譽為「美食界聖經」，相當具代表性。

眾所矚目的台北米其林指南在14日出爐，餐飲界與熱愛美食的民眾都為之沸騰。網路書店博客來表示，「2018 台北米其林指南Taipei：The MICHELIN Guide2018」中英對照版預計在31日上市。