前列腺一天切2次 健保大數據揪違規

（中央社記者張茗喧台北15日電）健保署近期利用大數據分析醫療費用時，發現有1294人一天內在同醫院做了2次以上的前列腺切片檢查，南部2家醫學中心就占了異常件數的8成，經審查共追回新台幣219萬元。

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋今天上午在記者會中表示，民國105年7月宜蘭一名診所醫師因申報醫療處置遭核刪，且金額回推放大，批評健保黑箱核刪，進而絕食抗議，為回應醫界訴求，健保署同年10月起已針對特定案件採雙審作業，在部分地區及科別也施行具名審查，讓爭議審查案件大減3成。

除此之外，去年起也針對12科別建立審查共識，推動精準篩異審查，將隨機抽審從7成降低到3成，立意審查則從3成提高到7成。