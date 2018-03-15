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影／張清照催生聯合活動中心　動土興建

記者柳榮俊／台中報導2018/03/15 16:45

聯合活動中心是在地居民重視的聚會空間，台中市政府持續投入經費新建或整建。其中，台中市副議長張清照爭取設置聯合里活動中心，預算近2千萬元，今(15)日動土興建，將興建地上3層樓，預計今年12月完工。市長林佳龍出席動土典禮時表示，活動中心完工後，將結合關懷據點、樂齡教學、老人共餐等政策，凝聚地方向心力，讓長輩走出戶外快樂活動，也讓子孫放心，創造「家」的感覺。

台中市清水區秀水、武鹿聯合里活動中心興建工程開工動土典禮在社區居民的表演開場下熱鬧登場，包括市長佳龍、副議長張清照、清水區長張明昌、市議員楊典忠、王立任、顏莉敏與多位里長與里民、社區發展協會理事長等都共襄盛舉，共同祈福工程順利。

林佳龍表示，活動中心完工後，將結合關懷據點、樂齡教學、老人共餐等政策，藉由提供卡拉OK、運動建設等設施，凝聚地方向心力，讓長輩走出戶外快樂活動，也讓子孫放心，期盼創造「家」的感覺。


▲清水區秀水、武鹿聯合里活動中心興建工程開工動土（圖／市政府提供 , 2018.3.15)

林佳龍也感謝張副議長和多位議員的支持，經過追加預算，編列了兩年，終於讓聯合里活動中心如期動工，今日有這麼多民眾熱烈參與，代表大家的高度期待。清水是個樂活小鎮，為推廣海線文化，交通局規劃在活動中心設置iBike站，讓遊客到清水可以騎自行車，悠然暢遊海線風景，體驗當地的文化美食。

張清照說，秀水、武鹿聯合里活動中心是清水里發展的重大建設之一，將興建地上3層樓，總樓地板面積750平方公尺之活動中心，還有綠地空間，年輕人和銀髮族都可使用，運動休閒、聚會交流、社區聯誼或教學活動等多元使用。

清水區公所表示，清水區秀水、武鹿2里居民加起來約有1萬人，卻沒有一座安全合法的活動中心供里民使用，因此聯合里活動中心是市府推動海線清水發展的重大建設之一，預計興建地上3層樓，總樓地板面積646.34平方公尺，投入1,690萬8,000元，滿足年輕朋友閒暇之餘運動休閒、銀髮長輩平時聚會交流、社區舉辦聯誼或教學活動等多元使用需求，打造活動中心成為最貼近在地民眾的幸福感場所。

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