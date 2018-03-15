投下深澳關鍵票 詹順貴：不能凌駕法律

由於關鍵一票為詹順貴投下的，引發外界爭議，詹順貴今天受訪時表示，昨晚通過審查的深澳電廠不是新開發案的環境影響評估報告書，而是環差案，因此審查的內容是跟10幾年前的環評內容相比。

（中央社記者余曉涵台北15日電）深澳燃煤電廠環評通過，關鍵是環保署副署長詹順貴投下的一票。詹順貴今天說，環保署要守環評法分際，個人喜歡不能凌駕法律，因此只能投給符合法律要件的修正通過此一選項。

詹順貴說，如果新的規劃案對環境比較壞，就需要重新做環評，但昨晚通過的深澳電廠環評，之前是超臨界，現在是超超臨界，容量也減為2部機組120萬千瓦，整體結果跟過去相比，對環境比較友善。

詹順貴指出，他認為昨晚通過的深澳電廠環評案並不符合環評法施行細則第38條，重做環評的要件，才投出修正通過的一票。

他強調，個人理念跟喜好在法律面前都需要退位，必須在法律框架上實現理念，若法律框架會限制理念推動，必須先修法打開空間，而不是強行投出不符合法律規定的一票。

詹順貴表示，深澳電廠要不要開發，涉及高度政策跟政治敏感，但需要行政院或經濟部決定，環保署只能在環評過程中，評估開發前後對環境的影響如何，他必須謹守法律分際，不能把個人喜好凌駕法律之上。

至於藍委要求詹順貴為此下台負責一事，詹順貴回應他是依照法律規範條件作出的決策，這樣的政治責任在哪，由行政院決定。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070315