翁章梁感恩謝票 盼誠意弭平初選裂痕

翁章梁上午在民進黨籍立委陳明文、蔡易餘及初選團隊等人陪同下，前往朴子配天宮，在媽祖面前發誓自清，5日晚上電話民調進行時，絕對沒有使用語音電話干擾民調，若有相關不法情事，願受最嚴厲懲罰。

翁章梁初選對手、嘉義縣議會議長張明達於8日舉辦感恩晚會時，曾當神明面發誓絕對沒有使用語音電話干擾民調，否則願意遭受天譴、絕子絕孫，問對手敢不敢來發誓。

（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）前農委會副主委翁章梁通過民進黨中執會提名參選嘉義縣長，今天除了在朴子配天宮發誓絕無使用語音電話干擾民調外，並開始感恩、謝票行程，希望以最大誠意弭平初選裂痕。

翁章梁說，昨天正式獲得提名後，今天開始進行鄉鎮市感恩、謝票之旅，希望以最大誠意弭平初選裂痕，且用最大包容團結所有人，因此，將努力透過各種管道，希望與張明達坐下來談，儘速化解彼此誤會，一起面對年底的選戰。

翁章梁表示，張明達長期耕耘地方，在嘉義縣政通人和，希望一起團結合作，打贏年底選戰。

陳明文指出，民進黨中央認為提名作業與語音電話干擾民調是兩回事，提名是確定的，語音電話干擾民調還在持續調查中；翁章梁與競選團隊今天在媽祖面前發誓，就是希望這件事不要再繼續混淆視聽。

媒體也詢問陳明文，初選後與嘉義縣長張花冠會不會和解。他說，那要看縣長的表現。（編輯：唐聲揚）1070315