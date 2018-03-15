NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈中火興建天然氣機組　莊秉潔籲支持侵占成人紙尿褲生產設備　遭警查獲天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

翁章梁感恩謝票 盼誠意弭平初選裂痕

中央社2018/03/15 14:29
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）前農委會副主委翁章梁通過民進黨中執會提名參選嘉義縣長，今天除了在朴子配天宮發誓絕無使用語音電話干擾民調外，並開始感恩、謝票行程，希望以最大誠意弭平初選裂痕。

翁章梁初選對手、嘉義縣議會議長張明達於8日舉辦感恩晚會時，曾當神明面發誓絕對沒有使用語音電話干擾民調，否則願意遭受天譴、絕子絕孫，問對手敢不敢來發誓。

翁章梁上午在民進黨籍立委陳明文、蔡易餘及初選團隊等人陪同下，前往朴子配天宮，在媽祖面前發誓自清，5日晚上電話民調進行時，絕對沒有使用語音電話干擾民調，若有相關不法情事，願受最嚴厲懲罰。

翁章梁說，昨天正式獲得提名後，今天開始進行鄉鎮市感恩、謝票之旅，希望以最大誠意弭平初選裂痕，且用最大包容團結所有人，因此，將努力透過各種管道，希望與張明達坐下來談，儘速化解彼此誤會，一起面對年底的選戰。

翁章梁表示，張明達長期耕耘地方，在嘉義縣政通人和，希望一起團結合作，打贏年底選戰。

陳明文指出，民進黨中央認為提名作業與語音電話干擾民調是兩回事，提名是確定的，語音電話干擾民調還在持續調查中；翁章梁與競選團隊今天在媽祖面前發誓，就是希望這件事不要再繼續混淆視聽。

媒體也詢問陳明文，初選後與嘉義縣長張花冠會不會和解。他說，那要看縣長的表現。（編輯：唐聲揚）1070315

國輻中心恐龍研究 登全球百大發可成斥資11億入股嘉聯益 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan