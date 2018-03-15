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中央社

國內線船舶擬設評鑑制 不合格可禁航

中央社2018/03/15 14:25
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北15日電）行政院院會今天通過船舶法部分條文修正草案，未來國內航線一定噸位以上的客船或貨船，需取得安全營運與防止污染評鑑合格證書，違者可禁止航行；法案後續送立法院審議。

交通部航港局長謝謂君上午出席院會後記者會時表示，船舶法是保障船舶航行、海上人命安全與防止海洋污染的法律，相關規定多參照國際海事組織（IMO）制定的「海上人命安全國際公約」（SOLAS）及其他船舶安全管理相關國際公約訂定。為降低人為因素造成海難的風險並強化高齡船舶的管理，建立國內航線船舶安全營運與防止污染的管理制度，因此提出船舶法修正草案。

謝謂君表示，這次修法有三大重點，第一是參考國際公約制訂國內航線船舶安全管理制度，推動總噸位100以上、乘客定額超過150人的客船，及總噸位500以上貨船，需取得安全營運與防止污染評鑑合格證書，違者將可禁止航行，並處新台幣3萬至15萬元罰鍰。

謝謂君說，第二是加強高齡及高風險船舶監理強度，超過20年的高齡船舶，將縮短檢查週期，若是國內線，原本為5年檢查一次，修法後改為2年，國際線則縮短為3年；另外國內航線裝載危險品、大量散裝化學品或液化氣體貨物的船舶，應比照國際航線取得相關國際公約證書，以強化航安，未依規定辦理者，將禁止航行及限期改善，並處6000元到6萬元罰鍰。

他表示，第三則是強化逾期檢查船舶的船籍管理機制，針對沒有出港航行紀錄、且超過5年未辦理檢查的船舶，經通知船舶所有人辦理檢查及公告3個月的程序，若是沒有利害關係人提出異議，航港局可註銷船舶登記及相關文書，使該船舶無法再航行與交易。（編輯：李信寬）1070315

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