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中央社

核二再運轉完成報告 2個月提核電調降時程

中央社2018/03/15 14:23
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中、朱則瑋台北15日電）立法院教育及文化委員會今天順利完成對「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告的詢答，並通過臨時提案，建請經濟部協同原能會、台電於2個月內提出2025年核電占比調降時程計畫。

立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星、經濟部長沈榮津列席報告業務概況，暨「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。

民進黨立委今天上午6時許就陸續抵達開會現場，捍衛主席台，確保議事順利進行。國民黨立委則在上午8時30分許先後來到委員會，高舉「非核家園，自打耳光」的標語表達立場。國民黨籍立委蔣乃辛、陳學聖兩人甚至占據官員備詢台，企圖杯葛謝曉星報告。

會議在上午9時開始後，時代力量籍立委洪慈庸提出變更議程案，要求先召開公聽會後，再邀請原能會進行專案報告，但遭民進黨立委以人數優勢否決。隨後，民進黨立委吳思瑤則請謝曉星至立委質詢台進行報告，陳學聖一度要搶占質詢台，但遭在場民進黨立委阻擋。最後，謝曉星順利完成業務報告及專案報告，會議進入詢答程序。

國民黨籍立委柯志恩質詢表示，既然核二2號機組再轉，能否讓電價下降，並減少台中發電廠負擔，解決空污問題？沈榮津說，需注意會不會影響物價波動、照顧民生、節約用電，這3個因素取得平衡才行。

民進黨籍立委黃國書質詢時詢問，若核二2號機未運轉，今年是否有限電的可能？沈榮津表示，經濟復甦用電成長、溫度及空污問題都會影響供電，在這幾個因素下，若台電又被要求降載的話，核二2號機再運轉對往後電力調度上的彈性是有幫助的。

整個詢答至下午1時許結束，並通過民進黨籍立委鍾佳濱等人的臨時提案，鑑於非核家園目標不是一蹴可及，於總目標下，應有分年或分階段預計達成目標及工作項目，建請經濟部協同原能會、台電於2個月內向立法院教育及文化委員會提出2025年核電占比調降時程計畫。（編輯：張均懋）1070315

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