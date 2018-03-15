核二再運轉完成報告 2個月提核電調降時程

（中央社記者王承中、朱則瑋台北15日電）立法院教育及文化委員會今天順利完成對「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告的詢答，並通過臨時提案，建請經濟部協同原能會、台電於2個月內提出2025年核電占比調降時程計畫。

立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星、經濟部長沈榮津列席報告業務概況，暨「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。

民進黨立委今天上午6時許就陸續抵達開會現場，捍衛主席台，確保議事順利進行。國民黨立委則在上午8時30分許先後來到委員會，高舉「非核家園，自打耳光」的標語表達立場。國民黨籍立委蔣乃辛、陳學聖兩人甚至占據官員備詢台，企圖杯葛謝曉星報告。