國輻中心恐龍研究 登全球百大發現

（中央社記者朱則瑋台北15日電）國輻中心副研究員李耀昌帶領團隊，在1.95億年前雲南祿豐龍肋骨化石的微血管通道發現全球最老且保存完整的膠原蛋白及赤鐵礦微粒聚晶，被發現雜誌選為2017年全球百大發現的第12名。
國家同步輻射研究中心副研究員李耀昌帶領的國際研究團隊，歷經2年研究，在1.95億年前雲南祿豐龍肋骨化石的微血管通道中，發現全球最老保存完整的膠原蛋白及赤鐵礦微粒聚晶（Hematite Microcrystals）。
李耀昌傑出的研究成果被發現雜誌（Discover）選為「2017年全球百大發現」的第12名，同時也是近年來台灣學者主導的成果（第一作者單位)，首度登上發現雜誌。
國輻中心今天發布新聞稿表示，李耀昌的研究有別於過去科學家將恐龍骨頭溶解後再萃取出膠原蛋白的破壞性檢測，李耀昌新創立了一套實驗方法，首度利用同步加速器光源以非破壞檢測方式，在厚度約30微米（相當於頭髮直徑的3分之1）的化石試片，進行二維空間掃描，證實在祿豐龍肋骨化石的微血管通道中發現第一型膠原蛋白，而第一型膠原蛋白正是血管壁的主要成份。
國輻中心指出，非破壞檢測真實呈現了膠原蛋白在化石中的原始樣貌，所以能洞悉膠原蛋白周圍的影響因子，並解開膠原蛋白保存1.95億年的關鍵，這個研究首度發現祿豐龍的膠原蛋白被赤鐵礦微粒聚晶組成的赤鐵黏結層（Hematite Cementation）緊密包覆著，主要成分為血紅素及其他含鐵蛋白分解後的產物，其中鐵離子扮演抗氧化劑的角色，可大幅降低膠原蛋白被分解的機率。
發現雜誌是由美國出版的自然科學雜誌，1980年由時代雜誌（Time）所推出，每期發行量近60萬本，是全球影響力最大的科普雜誌之一，專門報導全世界各科學領域的最新發現，包括了遺傳學、物理學、天文地理、古生物學、藥物治療等最頂尖的科學新知，而全球百大發現的排名，是依據全世界媒體報導率及各大網站搜尋率，來決定當年度前100名最熱門且最重要的科學新知。(編輯：陳永昌)1070315