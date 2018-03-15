國輻中心恐龍研究 登全球百大發現

（中央社記者朱則瑋台北15日電）國輻中心副研究員李耀昌帶領團隊，在1.95億年前雲南祿豐龍肋骨化石的微血管通道發現全球最老且保存完整的膠原蛋白及赤鐵礦微粒聚晶，被發現雜誌選為2017年全球百大發現的第12名。

國家同步輻射研究中心副研究員李耀昌帶領的國際研究團隊，歷經2年研究，在1.95億年前雲南祿豐龍肋骨化石的微血管通道中，發現全球最老保存完整的膠原蛋白及赤鐵礦微粒聚晶（Hematite Microcrystals）。

李耀昌傑出的研究成果被發現雜誌（Discover）選為「2017年全球百大發現」的第12名，同時也是近年來台灣學者主導的成果（第一作者單位)，首度登上發現雜誌。