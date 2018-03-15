大陸改組強化威權領導　因應3大威脅

大陸國務院 13 日向全國人大提交「國務院機構改革」方案，將正部級機構減少 8 個，副部級機構減少 7 個，除國務院辦公廳外，國務院設置組成部門 26 個。國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局整併為「自然資源部」，環境保護部擴大為「生態環境部」，藉由這兩個新建的部門，力求解決大陸日漸嚴重的霧霾、水汙染等環境問題，因為環境污染問題，已引起大陸民眾對公共衛生的廣泛擔憂和憤怒。

中國大陸日前宣布政府改組，其中最引人注目的是組建「自然資源部」、「生態環保部」，銀監會和保監會合併為「中國銀行保險監督管理委員會」，並創建一個新的反腐機構。外媒分析，大陸黨中央採取的行動，主要是因應環境汙染、金融風險、官員腐敗 3 大威脅。

在金融監管方面，大陸幾年來對於成立一個單一大型監管機構的討論相當激烈，但官方只選擇朝這個方向邁出半步，將中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會整併為「中國銀行保險監督管理委員會」，來控制不斷增長的企業和國家債務，而監理股市和其他金融交易的中國證券監督管理委員會保持不變。

此外，大陸新的反腐機構，也在經過數月的討論後，在人大上將「中華人民共和國監察法（草案）」公諸於世，草案規定，監察委員會可不受行政機關、社會團體和個人的干涉，監察委員還具有訊問、凍結、搜查、調取、查封、扣押等職權，繼承並擴大中紀委的部分調查權利，有權調查所有公職人員，有利大陸反腐工作推動。

外媒分析，大陸宣布政府改組，代表習近平正在加強自己的威權領導，來對付根深蒂固的既得利益集團，以更強而有力的行動，推動他 2013 年承諾的改革。有人認為這些都是很好的初步措施，但下一步如何執行是關鍵。也有人批評黨中央自上而下的控制可能會適得其反，因為這會阻止官員為解決問題採取大膽的、有創造性的行動。

