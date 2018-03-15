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產品於中國組裝製造 蘋果面臨「不可預測的川普」風險

鉅亨網2018/03/15 14:43
鉅亨網 / NOWnews
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美國總統川普的貿易保護主義政策將有新一波的目標，將透過懲罰中國侵犯知識產權的方式，對多項商品課徵進口關稅，消費性電子產品和電信設備為首要目標，對此，財經部落格《Seeking Alpha》作者指出，蘋果將面臨顯著風險。

傳聞中川普將瞄準的目標

據《路透社》報導，川普可能將在近期內開始對總值 600 億美元的中國製品課以高額關稅，而科技、消費性電子產品和電信設備是主要目標。《Seeking Alpha》作者 Paulo Santos 指出，基於以下原因很好理解這樣的目標：

電信設備是美國對中國呈現貿易逆差最大的因素，此類別在 2017 年導致 940 億美元的貿易赤字，美國出口額僅有 20 億美元，但進口額高達 960 億美元。占 2017 年美國與中國總貿易逆差的 25％。

科技和電信設備產品，聽起來像是可以在美國製造的東西，而川普也想要這些產品在美國被製造，與紡織品和鞋類不同，此類別造成 350 億美元的赤字。

川普對中國製品課以關稅，對蘋果造成的潛在危機

蘋果的主要產品 iPhone 是在中國組裝的，僅管手機內部零件來自包含韓國、美國與台灣等地，中國進口這些零件，然後進行手機組裝，組裝完成後，很大部分的成品被出口至美國，每年蘋果約在美國售出 4250 萬支手機。

而計算商品進口價值的方式為以下，當產品從中國被出口至美國，商品必須使用批發價值來算，而不是零組件總和的成本價，假設一支 iPhone 平均售價為 700 美元，而批發市價為售價的 60%，那每支進口的 iPhone 價格約為 420 美元，若乘上 4250 萬支，則代表著 178.5 億美元的金額，而這些都屬於進口「電信設備」，因此對此類別進行廣泛的課稅，可能會在短期內衝擊到蘋果。

蘋果降低關稅風險的可能性

蘋果無法立即將 iPhone 生產組裝的過程，從中國轉移到其他國家，但是隨著時間過去，蘋果是可以做到的，所以對中國製品課以關稅，對蘋果造成的影響是暫時的，可能最多將影響蘋果利潤率 1 至 2 年，若蘋果能加速轉移生產地速度，影響可能甚至不到 1 年。

川普對中國課以關稅，很難不影響到美國的公司，因為很多產品是在中國製造的，而根據貿易法，關稅不能對特定公司進行豁免。

另一方面，在短時間內倉促決定的政策，往往會波及無辜者，例如川普實施移民禁令時，有許多在高科技公司上班的工程師，因此被阻擋在美國之外，而這次對中國的貿易政策，使蘋果面臨一些顯著的潛在風險，而這情況可能在幾天或幾週內將會發生。

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關鍵字蘋果川普美國貿易戰中國貿易鬥爭apple鋼鋁關稅關稅afpheadline
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