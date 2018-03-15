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台股盤後－中美貿易戰火起 漲價族群逆勢抗跌 終場小

鉅亨網2018/03/15 14:40
鉅亨網 / NOWnews
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台股今 (15) 日受到中美貿易戰山雨欲來拖累，美股先領跌，電子三雄早盤同步偏弱，僅鴻海在中場過後站回到平盤之上，至於具有漲價題材的被動元件、PCB 以及二線光學族群逆勢抗跌，指數陷入狹幅整理，終場下跌 20.35 點，以 11018.45 點做收，成交值 1108.23 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是明顯強勢，指數開平高後持續拉高，終場以最高點 154.27 點作收，上漲 0.79 點，成交值 308.87 億元。

台股類股呈現漲跌互見，其中跌幅最重的是光電類股，跌幅達 1.3%，汽車、金融、造紙、半導體、航運、油電燃氣、食品、塑膠、鋼鐵、化學等也均收黑。

至於逆勢抗跌類股則有玻陶最為強勢，漲幅達 1.7%，生醫也漲逾 1%，觀光、電子零組件、化學生醫、貿易百貨、電子通路、資訊服務、電腦設備、通信網路、電機機械、其他電子、電器電纜、紡纖、建材營造、水泥、其他類、橡膠等也均收紅。

電子三雄今天成為指數壓盤重點，其中台積電下跌 2 元，對指數的影響幾乎等同於今天的跌點，連帶也拖累了京元電子、金麗科、凱鈺、杰力、力達、昂寶 - KY 等 IC 設計相關族群下跌逾 2%。

光學族群走勢則相對分歧，股王大立光跌破 3800 元大關，但是二線光學卻強勢反彈，玉晶光及先進光亮燈漲停，新鉅科、聯一光、佳能、華晶科、佳凌、光燿科、今國光、揚明光、亞光等漲幅卻超過 1%。

鴻海則是在中場過後由黑翻紅，由於子公司 FII 在 A 股掛牌明天將有一場說明會，激勵市場買盤湧入，也帶動訊芯 - KY、GIS-KY、臻鼎 - KY、正達、京鼎、台揚、建漢等也均收紅。

被動元件及 PCB 受惠於漲價題材，股價重新吸引資金湧入，其中華新科喊出車用 MLCC 今年需求成長 30%，股價大漲 7%，國巨也上漲逾 2%，帶動聚鼎、信昌電、奇力新、美磊、光頡、鈞寶、華容及禾伸堂也漲逾 1%。

PCB 則以建榮漲停最為強勢，台光電、德鴻等銅箔基板廠漲逾 4%，嘉聯益因為獲得可成認購現增，股價也漲逾 5%，慶生、旭軟、同欣電、金像電、柏承、景碩、欣興也漲逾 1%。

至於緯創因為傳出誠信問題，遭蘋果停工二周，今天股價相對疲弱，終場仍下跌近 2%。

倫元投顧分析師王信傑表示，美股連續 3 天出現黑 K 棒，多少影響了台股電子權值股的氣勢，也讓指數陷入震盪，加上又逢季底作帳期，中小型股相對抗跌，不過儘管權值股偏弱，但是殺低意願也不高，預料指數下檔支撐將在 10700-10800 點之間仍相對有撐。

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