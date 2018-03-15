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影／新台幣改版為何要花500億？央行發行局長這麼解釋

記者顏真真／台北報導2018/03/15 16:44
新台幣改版為何要花500億？中央銀行發行局長施遵驊這麼解釋。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

針對新台幣是否改版？中央銀行總裁楊金龍15日在立法院財委會表示，既然促進轉型正義條例已通過，新台幣圖案若涉及威權象徵，只要做出新台幣改版決定，「那我們就依法行政」。至於前總裁彭淮南曾表示改版要花新台幣500億元，央行發行局長施遵驊解釋，除會有一段時間新舊貨幣會同時流通，恐造成民眾混淆，包括 ATM 防偽、整鈔、銀行及商店收銀機、驗鈔設備、投幣機及兌幣機也全都要換，這不是想像中容易。

施遵驊指出，新台幣鈔券是2300萬人都要用，不是說今天鈔票說換就換，而且會有一段時間新、舊兩種貨幣將同時流通，也會造成民眾混淆，因此，鈔券改版要很謹慎、非常謹慎，因為影響全民。他還說，現在新台幣鈔券大家用的很好，台灣偽鈔也是全世界最低，民眾對鈔券防偽基本上也都知道，這是長期間養成的習慣及政府宣導教育。

由於前央行總裁彭淮南曾提過，新台幣改版要花費500億元。施遵驊也說，若新台幣要改版，很多都要跟著換，像自動櫃員機（ATM）防偽、整鈔設備，還有銀行、商店收銀機及驗鈔設備，投幣機及兌幣機也全部都要換，尤其有段時間新舊兩種貨幣還會同時存在，這不是想像中那麼容易，而且就全世界各國來看，貨幣會改版基本上不外乎防偽出了問題，不然就是有惡性通貨膨脹。

不過，他也重申央行總裁楊金龍的立場，央行是政府機關，促進轉型正義委員會也是一個獨立機關，相信會去思考做出決策，也應該會考慮到民眾方便性的問題，只要促轉會有任何決議，央行是政府機關，當然是尊重，而且必須要支持。

關鍵字新台幣改版楊金龍央行發行局施遵驊中央銀行總裁新台幣
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