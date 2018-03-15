影／新台幣改版為何要花500億？央行發行局長這麼解釋

針對新台幣是否改版？中央銀行總裁楊金龍15日在立法院財委會表示，既然促進轉型正義條例已通過，新台幣圖案若涉及威權象徵，只要做出新台幣改版決定，「那我們就依法行政」。至於前總裁彭淮南曾表示改版要花新台幣500億元，央行發行局長施遵驊解釋，除會有一段時間新舊貨幣會同時流通，恐造成民眾混淆，包括 ATM 防偽、整鈔、銀行及商店收銀機、驗鈔設備、投幣機及兌幣機也全都要換，這不是想像中容易。

施遵驊指出，新台幣鈔券是2300萬人都要用，不是說今天鈔票說換就換，而且會有一段時間新、舊兩種貨幣將同時流通，也會造成民眾混淆，因此，鈔券改版要很謹慎、非常謹慎，因為影響全民。他還說，現在新台幣鈔券大家用的很好，台灣偽鈔也是全世界最低，民眾對鈔券防偽基本上也都知道，這是長期間養成的習慣及政府宣導教育。