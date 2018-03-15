恐龍司法輕判性騷擾法官　蔡英文：判決應彰顯公平正義

最近職務法庭的一項判決，引起社會很多討論，作為總統，我不宜也無意評論這個個案的判斷。只是，這個個案所引起的各界議論，讓我深刻感覺到台灣社會離性別平等，確實還有一段路要走。這件事情，我認為應該從三個面向來做起。

法官陳鴻斌被控涉及性騷擾女助理再審案輕判引發社會議論，許多民眾覺得司法界「官官相護」，蔡英文總統今(15)日表示，她身為總統，不宜也無意評論個案，但她認為，司法判決必須彰顯社會公平正義，政府推動司法改革，就是為了要重建國人對司法的信心，否則會加深國人對司法的不信任感。

第一、 社會對於女性在職場上的處境，要多一分同理心。

身為女性，我很了解性別壓力可能發生在家庭、校園以及各行各業中。尤其在職場上，因為職權和性別權力雙重不對等的情況下，弱勢的一方總是很難得到足夠的支持，甚至可能反過來成為被檢討的對象。台灣社會應該要用更大的同理心，來理解受害者的處境。

第二、 司法判決必須彰顯社會公平正義。

司法是公平正義的守護者，當少數法官的決定和社會期待有明顯落差時，會加深國人對司法的不信任感，對其他的法官並不公平。我們推動司法改革，是為了要重建國人對司法的信心。改革不應也不會受這個事件影響，將會加快腳步、加大力道。

第三、 務必在司法制度中落實性別主流化。

司法院已經著手研議改進職務法庭制度，包括引進法官以外人員加入第一審職務法庭，並且改為二審制以增加救濟可能。同時，也將會加強法官及相關同仁的性別平等教育，強化同仁性別平權意識。

持續完善制度，並且將性別主流化落實到司法制度中，是我們必定要走的方向。