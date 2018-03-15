不滿核二2號機再運轉 環團發起call立委行動

（中央社記者余曉涵台北15日電）不滿核二2號機再運轉一事，環保團體今天呼籲民眾打電話至教育及文化委員會的立委辦公室抗議並關切，要求立委把關監督，反對核二在未追究事故責任前草率運轉。
立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星及經濟部長沈榮津列席「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。
不滿核二廠2號機恐再運轉一事，全國廢核行動平台今天召開「呼籲立院勿作馬前卒 核二運轉安全誰負？」記者會，要求立委嚴格把關，不應草率讓核二報告通過，並請民眾打電話至教育及文化委員會的立委辦公室抗議並關切，要求立委把關監督，反對核二在未追究事故責任前草率運轉。
蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，核二廠2號機上回大修後，經原能會審查核准，起動後卻在數十分鐘內出意外，政府對原能會負責審核的官員與主管有沒有追究責任？是否有放水？
蔡雅瀅表示，核二廠2號機用過燃料池僅剩10束容量，不僅遇到狀況時，缺乏足夠空間退出燃料維修，若像核二廠1號機一樣，將核廢料運出的過渡空間裝載池，改造為貯存池，亦將增加核安風險，建議維持停機，不要再起動。
時代力量立委黃國昌也表示，近年陸續接獲核二廠內事故的檢舉案，台電始終對外說安全無虞，若非有照片與證據流出，事故的嚴重性有可能就被掩蓋了，所以一直堅持反對核二再運轉。
綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，若這次又出意外，審核者與主管的責任應先宣布，並請召委吳思瑤等相關委員質詢行政院長、經濟部長、法務部長與原能會主委，以保障全民生命財產的安全。
台灣環境輻射走調團也召開記者會反對核二廠2號機再運轉，台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠說，台中火力發電廠造成的空汙問題，行政院長賴清德只須要求台電讓火力電廠用上高規格濾網以及燃煤脫硫程序，當下就能減少很大程度的汙染。
台灣環境輻射走調團強調，如果不幸發生核災，造成人員傷亡，賴清德及內閣相關官員，都難逃5至10年以上的刑法制裁。（編輯：李錫璋）1070315