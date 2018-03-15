不滿核二2號機再運轉 環團發起call立委行動

（中央社記者余曉涵台北15日電）不滿核二2號機再運轉一事，環保團體今天呼籲民眾打電話至教育及文化委員會的立委辦公室抗議並關切，要求立委把關監督，反對核二在未追究事故責任前草率運轉。

立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星及經濟部長沈榮津列席「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。

不滿核二廠2號機恐再運轉一事，全國廢核行動平台今天召開「呼籲立院勿作馬前卒 核二運轉安全誰負？」記者會，要求立委嚴格把關，不應草率讓核二報告通過，並請民眾打電話至教育及文化委員會的立委辦公室抗議並關切，要求立委把關監督，反對核二在未追究事故責任前草率運轉。