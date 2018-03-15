統一法律見解 高法院擬設大法庭

另外，這次修法的重點為最高法院將新增大法庭制度。過去若各級法院審理案件時，對法律的見解不一，例如有沒有貪污的認定，是採用實質影響力說或法定職務說，或是測謊結果能不能當作定罪證據等，通常是參考過去的判例，或透過最高法院決議機制來採用哪種說法。

法院組織法修正草案規定，在案件第一審判決後，檢察官的起訴書應公開，使公眾對起訴書中的犯罪事實與證據、所犯法條，可進行公開檢驗。

（中央社記者顧荃台北15日電）行政院會今天通過「法院組織法」修正草案，未來最高法院將設置「大法庭」，解決各級法院對法律見解不一的狀況，例如測謊結果究竟能不能當作定罪證據，可透過大法庭來做統一解釋。

但因參考判例緩不濟急，且最高法院決議機制用閉門會議的方式決定法律見解，長期以來被質疑有違憲疑慮，因此參考德國做法，新增大法庭制度。

草案規定，未來最高法院將設置民事大法庭與刑事大法庭，成員各11人，由最高法院院長或其指定的庭長1人擔任審判長，其他成員包括提案庭指定的1名法官，另9名則由最高法院法官推選；若有認為各級法院審判的法律見解不一致時，就可由大法庭開庭作出認定，統一法律見解。未來修法通過後，判例制度跟最高法院決議制度將走入歷史。

行政院副發言人丁允恭轉述，行政院長賴清德在院會中表示，這次修法增訂公開起訴書的規定，使公眾得以透過公開、透明的資訊，檢視檢察官的職務履行；最高法院增設大法庭，讓最高法院能針對歧異見解及具有原則重要性的法律問題，統一法律見解，這將使終審法院裁判的法律適用一致。（編輯：李信寬）1070315