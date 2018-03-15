NBA／浪花兄弟缺席勇士多點開花　杜蘭特：大家站出來

「大家都站出來了，接受新的角色，了解我們應該做什麼。」Durant賽後表示，「我平常出手次數也不多，每一次出手我都很謹慎尤其這一場，今晚我們團隊表現得很均衡。」

NBA勇士今(15)日主場迎戰湖人，雖然「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson接連受傷，但在今天攻下全場最高26分Kevin Durant帶領下，勇士團隊多點開花7人得分上雙，最後以117:106擊敗湖人，終止2連敗。

勇士今天以Durant攻下26分6籃板5助攻為最出色，先發5人得分皆上雙，擔任先發後衛的Nick Young拿下次高的18分，替補以Omri Casspi的15分最佳，新秀Jordan Bell貢獻6分3籃板。

如何帶領球隊，Durant表示，「我帶著自信面對每一場球賽，我不會一直指導每個隊友該怎麼做，我覺得隊友們的回應很棒，我會告訴他們一些問題，如果我錯了，他們會告訴我，我手感不好時，他們也會鼓勵我。」

落敗的湖人以先發前鋒Julius Randle繳「雙十」22分10籃板最優異， Isaiah Thomas和Brook Lopez同樣挹注20分，前者外帶7助攻，「球哥」Lonzo Ball貢獻8分11助攻。