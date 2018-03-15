蔡總統：台灣社會離性平還有一段路要走

蔡總統表示，這件事應從三個面向做起。第一、社會對女性在職場上的處境要多一分同理心。

「最近職務法庭的一項判決，引起社會很多討論」，蔡總統下午透過臉書（facebook）表示，作為總統，「我不宜也無意評論這個個案的判斷」，但這個個案引起的各界議論，「讓我深刻感覺到台灣社會離性別平等，確實還有一段路要走」。

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天在社群網站臉書貼文說，深刻感覺台灣社會離性別平等還有一段路要走，包括在職場對女性多點同理心、司法判決須彰顯社會公平正義及在司法制度中落實性別主流化。

蔡總統說，身為女性，很了解性別壓力可能發生在家庭、校園及各行各業中。尤其在職場上，職權和性別權力雙重不對等情況下，弱勢的一方總是很難得到足夠支持，甚至可能反過來成為被檢討對象，台灣社會應用更大同理心理解受害者處境。

蔡總統表示，司法判決須彰顯社會公平正義。司法是公平正義守護者，當少數法官的決定和社會期待有明顯落差時，會加深國民對司法的不信任感，對其他法官不公平。政府推動司法改革，是為重建國民對司法的信心。改革不應也不會受這個事件影響，將加快腳步、加大力道。

蔡總統說，第三、務必在司法制度中落實性別主流化。司法院已著手研議改進職務法庭制度，包括引進法官以外人員加入第一審職務法庭，並改為二審制以增加救濟可能，也將加強法官及相關同仁性別平等教育，強化同仁性別平權意識。

蔡總統未在貼文中點名哪一個個案，但前法官陳鴻斌被控與助理有異常互動，監察院民國104年10月通過陳鴻斌彈劾案，送交職務法庭審理後，105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴成功，職務法庭8日婦女節當天將原判決廢棄，改成罰款新台幣216萬多元。改判結果一出，引來各界輿論四起。（編輯：李明宗）1070315