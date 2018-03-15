核二2號機估月底發電 原能會最快下週發公文

謝曉星會後受訪時說，立法院專案報告結束後，程序就已經完備，但由於核二2號機已有600多天停機，再轉還是要謹慎，所以會再到現場視察，最快要下週才會給台電決定准駁的正式公文。

台電公司2月5日申請核二廠2號機再轉，原子能委員會經過一個月審查，3月5日公布審查結果，確認2號機符合再轉要求。立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星列席報告業務概況，暨「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。

（中央社記者朱則瑋、黃雅娟台北15日電）原能會主委謝曉星今天表示，核二2號機再轉案程序雖然已經完備最快下週才會同意讓台電進行再轉作業。台電預估，取得原能會正式公文後，第5天可開始併聯，第9天可滿載發電。

他強調，台電也要一步一步檢視核二2號機的再轉程序，過往可能4天就能滿載發電，現在則要約10天才行。

台電則表示，必須收到原能會正式公文，才能起動核二廠2號機，經過測試後，預估第5天開始併聯，機組第9天升載可至滿載狀態。

核二2號機裝置容量98.5萬瓩，如以夏天尖峰用電3600萬瓩估計，約影響備轉容量率約2.7%。依台電官網未來二個月的電力供需預測，在不計入核二2號機發電量情況下，3月下旬的備轉容量率為6.18%為供電吃緊黃燈，4月備轉容量率為5.54%、5.20%及5.53%，為供電警戒橘燈。

謝曉星指出，從安全及專業角度來看，核電廠運轉有一定規範，環團及民團認為有些東西沒有檢查，其實是因為依法不需要檢查，但當然可以做完全檢查，以國外經驗來看，浪費一天核電廠運轉就損失一天的錢，因此不可能審查1個月甚至半年；國內因為是國營企業，所以可以根據一定法規去做檢測。

謝曉星表示，核二2號機再轉案准駁本來就不需要立院同意，是去年接受質詢時立委提議要送立院專案報告，為了尊重立院才來報告。至於為何再轉案不開公聽會，是因為這是核電廠正常恢復再轉的申請，原能會依照程序做該做的事情。

核二廠2號機105年5月16日機組大修後併聯發電，隨即發生跳機事件，台電公司在修復後提出相關報告，經原能會完成審查，因未能赴立法院進行報告，無法併聯發電。（編輯：林孟汝）1070315