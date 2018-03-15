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臺西「博士級」警長到任佈達　各界期許締佳績

記者洪佳伶／雲林報導2018/03/15 16:48
▲臺西警分局新任分局長蘇保安宣誓。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.15）
▲臺西警分局新任分局長蘇保安宣誓。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.15）

臺西警分局於15日上午10時舉行新任分局長佈達典禮，雲林縣副縣長丁彥哲在警察局長許錫榮的陪同下前來佈達，雲林縣議會副議長蘇俊豪及議員林深、許志豪、黃淑鈴、張健福、臺西鄉長趙瑞和、四湖鄉長蘇國瓏及各鄉鎮友軍及協勤民力單位、臺西警友會主任吳祥斌與地方賢達等前來觀禮祝賀，大家都對這位「博士級」分局長給予高度期望，期盼做事積極、活潑有創意的蘇保安分局長能帶領臺西分局再締佳績。

交接典禮許多關心警政好友們都前來關心，丁彥哲親自佈達並期許，臺西分局能在新任分局長蘇保安的帶領下穩定軍心、繼續前進，能傾聽民意瞭解民眾的需求，讓警政工作能順利推動。一向支持警察的蘇俊豪也前來勉勵，蘇俊豪表示，警察工作真的很辛苦，他會盡力做員警們的後盾，也希望新任的蘇分局長能發揮所長，讓本轄的治安工作做得更好。

新任分局長蘇保安（59年次）畢業於中央警官學校59期，曾擔任臺北縣警察局巡官、基隆市警察局科長、警政署警務正、花蓮縣警察局新城分局分局長等職務。蘇保安不僅對警政勤、業務嫻熟，並在公務繁忙之際，努力進修，考取中央警官學校研究所碩士班及博士班，學理與實務並用，是警界不可多得的人才。

蘇保安外勤經驗豐富，近10年來對保安、行政、民力組織、災害防救、應變管理、監視錄影系統等業務均嫻熟，曾於「警學叢刊」發表「經濟觀點評估警察監視器（CCTV）之策略」、「法國警察制度與刑事策略」、「警察人力總量管制之研究」等論文，集儒士、武將於一身，此次調派至臺西分局，地方各界都給予極高的期望及祝福。

蘇保安對於能來到臺西分局服務感到很開心，他表示：「我會把臺西分局當成我自己的家、自己的故鄉，盡力為鄉親們服務，我有信心能把工作做好。」甫到任及面對重大案件的壓力，他也不諱言的表示：「把治安工作做好，這是警察的責任，我會帶領分局同仁積極投入，把犯嫌緝捕到案，讓民眾安心」。


▲印信交接。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.15）

關鍵字臺西警分局局長蘇保安
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