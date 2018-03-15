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台南三協境　擁有全台唯一風神廟

保庇2018/03/15 14:03
台南三協境　擁有全台唯一風神廟（圖／保庇）
台南三協境　擁有全台唯一風神廟（圖／保庇）

府城台南存在著一種「聯境」，是以廟宇的信仰中心為主，由若干個「境」所結合成的組織，其目的是團結民間的力量，維護地方的安全。共有十個「聯境」，各有其負責的守備範圍。今日要介紹的風神廟就是「三協境」的主廟。

風神廟。（圖／Flickr圖庫，Bunkichi Chang攝）
風神廟。（圖／Flickr圖庫，Bunkichi Chang攝）

風神廟位於現台南市中西區，是三級古蹟，最早的沿革可以追溯到乾隆四年（1739年），由福建分巡台灣道鄂善所建立，保佑往來舟楫的行旅安全。要瞭解台南的歷史需要一些想像力，因為自鄭成功登台以來，台南的地形有很大的變化，風神廟以前的位置靠近港邊。

風神爺金神。（圖／Flickr，Bunkichi Chang攝）
風神爺金神。（圖／Flickr，Bunkichi Chang攝）

風神廟的主神是風神爺，聖誕是農曆四月二十六日，左右有配祀雷公、電母，以自然神祇為主，也是台灣唯一以風神為主神的廟宇，是清代官方非常重視的廟宇，在乾隆三十年以及四十二年，兩任台灣知府都曾對風神廟整修。

清朝時期的風神廟原本是四進建築，後來在日本大正七年，因為市區改正計畫導致廟後的所有建築遭到拆除。大正十三年，府城當地士紳集資在原第一進的地點重建，將原本供奉在風神殿的神像都移到其中供奉，就是現在我們所看到的風神廟。

2016年的台南大地震，造成風神廟石造鐘樓倒塌，鼓樓結構也有受損，是台南大地震中受創最嚴重的古蹟，官方與民間合力修復，期待能回復到以前大家熟悉的樣子。

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關鍵字三協境台南風神廟風神爺
讓世界看見台灣文化　王呈哲...

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