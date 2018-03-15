台南三協境　擁有全台唯一風神廟

府城台南存在著一種「聯境」，是以廟宇的信仰中心為主，由若干個「境」所結合成的組織，其目的是團結民間的力量，維護地方的安全。共有十個「聯境」，各有其負責的守備範圍。今日要介紹的風神廟就是「三協境」的主廟。

風神廟位於現台南市中西區，是三級古蹟，最早的沿革可以追溯到乾隆四年（1739年），由福建分巡台灣道鄂善所建立，保佑往來舟楫的行旅安全。要瞭解台南的歷史需要一些想像力，因為自鄭成功登台以來，台南的地形有很大的變化，風神廟以前的位置靠近港邊。