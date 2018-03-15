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中央社

台中太平枇杷盛產 警民合作防竊網護農

中央社2018/03/15 14:53
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中15日電）正值台中市太平區頭汴坑枇杷產季，為防制竊賊竊取枇杷，果農與社區守望相助隊合作聯防，台中警方也提供防竊諮詢及護農專案勤務，形成綿密的防竊網，以維護果農一年來的辛勞。

台中太平警分局今天發布新聞稿表示，每年3月中旬到4月初是太平枇杷生產旺季，由於當地先天條件佳，加上農民用心栽培，加上今年氣候穩定，枇杷產量為近幾年最佳，盛產期間田園一片黃澄澄套袋，滿山滿谷蔚為壯觀，處處可見全家動員一起採收成果。

為避免宵小覬覦，夜間潛入果園行竊，太平警方從枇杷產季開始即規劃「護農專案」，針對枇杷果園、集散場、合作社及包裝場實施重點巡邏，並透過社區守望相助隊協助，強化防竊勤務。

74歲的黃姓果農，種植枇杷已有50多年，當地民眾都稱他為「枇杷阿公」，得過多次枇杷評鑑大獎的他，種植枇杷面積將近2甲地，枇杷樹超過500株以上，對警方派遣勤務及協助，特別感觸良多，直呼「有警察幫忙，現在晚上都不用擔心水果會被偷了。」

頭汴派出所所長洪志仁表示，目前正值季節性農作物出產旺季，為確保果農辛勞投入心血能夠收成，除增設巡邏線，增加巡邏密度，並結合守望相助隊、村里廣播或治安座談會等方式架起綿密的「防護網」，希望讓果農能夠安心收成，享受辛勞的成果。（編輯：李錫璋）1070315

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