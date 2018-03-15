影／陳歐珀昭應宮參拜祈福　希望效法先賢捍衛宜蘭價值

昨日獲民進黨提名參選宜蘭縣長的立法委員陳歐珀，今（15）日一早率領服務團隊至宜蘭市昭應宮參拜祈福，陳歐珀表示，之所以選擇到昭應宮參拜祈福，是因為昭應宮供奉治理噶瑪廳有功的開蘭三大老，來此參拜除了感念他們對宜蘭的付出，同時也希望參選縣長可以延續宜蘭人的光榮，捍衛宜蘭價值。

民進黨中執會14日下午通過提名立法委員陳歐珀參選宜蘭縣長，陳歐珀今天上午8時30分率領服務處同仁至宜蘭市的昭應宮參拜祈福。陳歐珀表示，來昭應宮參拜除了感念先賢對宜蘭的付出，同時也希望效法他們，延續宜蘭人的光榮。陳歐珀指出，宜蘭的民主前輩包括蔣渭水、郭雨新、林義雄、黃煌雄、陳定南、游錫堃、劉守成等，這些前輩引領打造的宜蘭經驗，希望可以光榮來承擔，這些也是他參選宜蘭縣長最需要學習的地方。