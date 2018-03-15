霸氣！警花拾獲手機被當賊罵　怒丟垃圾桶：自己慢慢找

實在是好心沒好報！馬來西亞一名長相甜美的華裔女警 Irene 日前在臉書分享，自己撿到一支蘋果手機，沒想到與失主通話時，竟被失主栽贓是竊賊，還被用髒話飆罵，讓原本態度良好的她氣得怒將手機丟到垃圾桶，並對失主喊話：「自己慢慢去找！」

正妹女警 Irene 上周五（ 9 日）在臉書 PO 文，當天撿到一支 iPhone 8 Plus ，過了不久失主就打電話來，要她把手機送去給他，女警告知自己在上班沒空，要他自行來取回，沒想到對方不但沒感謝她，反而用各種髒話辱罵，甚至栽贓她是小偷，直嗆：「我知道是你偷了我的手機，你不送來我就報警，我有 Find My iPhone 」。



女警被對方辱罵後仍風度翩翩回應：「好好可以 那我就繼續上班囉 掰掰」，好心反被當竊賊，還莫名被飆髒話，憤而將手機用報紙包起來扔進垃圾桶，並霸氣表示「我跟你講你自己慢慢去垃圾桶 Find Ur iPhone ，手機還有 83% ，我沒有把它關機，祝福你愛你麼麼噠（即「啾」）」。女警還指出，遇到沒禮貌的對手，就要特別的溫柔。