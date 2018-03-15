認證雲端化 健保專用讀卡機將走入歷史

（中央社記者張茗喧台北15日電）看病使用的健保卡專用讀卡機，讀卡慢又故障率高，一台更要價4000元。健保署今天宣布推動健保卡雲端認證，醫療院所只要用一般讀卡機就能讀健保卡，可望縮短民眾就診等待時間。

衛生福利部中央健康保險署專門委員林寶鳳今天在記者會中表示，自從2004年改用健保IC卡以後，醫療院所就得全面改用健保卡專用讀卡機，才能替病人看診，這款「古早」讀卡機也沿用至今。

林寶鳳說，健保卡專用讀卡機不僅外型笨重、讀卡速度慢、故障率也相當高，而且一台更要價新台幣4000元，是一般讀卡機的20倍，光是購買專用讀卡機和安全模組卡，醫療院所一年就得花費6000萬元，讓醫師們抱怨連連。