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中央社

認證雲端化 健保專用讀卡機將走入歷史

中央社2018/03/15 14:55
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北15日電）看病使用的健保卡專用讀卡機，讀卡慢又故障率高，一台更要價4000元。健保署今天宣布推動健保卡雲端認證，醫療院所只要用一般讀卡機就能讀健保卡，可望縮短民眾就診等待時間。

衛生福利部中央健康保險署專門委員林寶鳳今天在記者會中表示，自從2004年改用健保IC卡以後，醫療院所就得全面改用健保卡專用讀卡機，才能替病人看診，這款「古早」讀卡機也沿用至今。

林寶鳳說，健保卡專用讀卡機不僅外型笨重、讀卡速度慢、故障率也相當高，而且一台更要價新台幣4000元，是一般讀卡機的20倍，光是購買專用讀卡機和安全模組卡，醫療院所一年就得花費6000萬元，讓醫師們抱怨連連。

健保署高級分析師孫浩淳表示，各家醫療院所中，以中醫診所的損壞率最高，因中醫在調劑藥品時，常有粉塵飄進卡槽，用沒多久就壞掉，但機器的原廠保固僅1到3年，讓許多中醫診所感到困擾。

林寶鳳說，舊型專屬讀卡機除了機體本身外，還須加裝安全模組卡，並透過醫事人員卡及健保卡，三重認證才能讀取病人資料，但近年因雲端技術成熟，已將安全模組卡雲端虛擬化。

林寶鳳指出，未來只要串連2台一般讀卡機，再加上雲端安全模組認證，就能讀取醫事人員卡和健保卡，不僅可減輕醫療機構負擔，也可縮短看病等待時間。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070315

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