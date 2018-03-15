中美貿易戰升溫 星展估中國恐採3項報復性措施

星展銀表示，美國總統川普日前宣布將針對鋼鐵進口徵收 25% 關稅，鋁進口徵收 10% 關稅，這對中國影響非常有限，鋼鐵和鋁合計僅佔中國大陸出口量的 3%，占其 GDP 約 0.6%，而去 (2017) 年中國出口至美國的鋼鐵，僅占中國總鋼鐵出口的 1.6%，所占比重相當微小。

傳美國總統川普正打算對中國進口商品加徵關稅，規模上看 600 億美元，市場對貿易戰憂慮再度升溫，對此，星展銀表示，若美國進一步對中國智慧財產權展開調查，中國可能採行的報復性措施包括禁止來自美國的基改作物進口、延遲簽署川普貿易跟投資協議，甚至推動人民幣弱勢匯率，也是一個可能的選項。

不過，星展銀認為，與美國之間的全面性貿易戰爭並非中國所願，特別是當中國政府積極進行去槓桿化，同時將今年 GDP 成長目標保持在 6.5%，中國國務院總理李克強在全國人大開幕時提到，繼去年削減鋼鐵產量 5 千萬公噸後，今年將預計削減鋼鐵產量達 3 千萬公噸，以藉此緩和貿易緊張。

星展銀認為，若川普進一步強化其貿易保護政策，即美國對於中國的機械、電子產品、家具跟玩具課徵懲罰性關稅，很有可能引起來自北京的報復舉動，因為機械與電子產品占美國從中國進口貨物的 48%，家具跟玩具合計則占 16.5%。

此外，若美國依據 301 條款，對中國智慧財產權等各種作為展開調查，那麼距離中美貿易戰爭的可能性就更近了，星展銀認為，北京當局可能採取的報復性措施包括禁止來自美國的基改作物進口，延遲簽署川普先前訪中時所討論的貿易跟投資協議，甚至，推動人民幣弱勢匯率也是一個可能的選項。